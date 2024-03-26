ГАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Volga и логотип оленя
Олень на капоте автомобиля ГАЗ. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Горьковский автомобильный завод (ГАЗ), что в Нижнем Новгороде, подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga и своего символа — оленя. Об этом свидетельствуют данные Роспатента.
Предприятие намерено выпускать под товарным знаком легковые и грузовые автомобили, автобусы, запчасти, аксессуары, а также украшения, канцелярские товары и даже одежду с обувью. Соответствующую заявку на регистрацию ГАЗ подал ещё в середине марта.
Напомним, в прошлом году глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что "группа ГАЗ" может возобновить выпуск легендарной "Волги" к лету 2024-го. Вице-премьер подчеркнул, что технологическим партнёром станет отечественная компания.