ГАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака Volga и логотип оленя

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ), что в Нижнем Новгороде, подал заявку на регистрацию нового товарного знака Volga и своего символа — оленя. Об этом свидетельствуют данные Роспатента.

Предприятие намерено выпускать под товарным знаком легковые и грузовые автомобили, автобусы, запчасти, аксессуары, а также украшения, канцелярские товары и даже одежду с обувью. Соответствующую заявку на регистрацию ГАЗ подал ещё в середине марта.