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26 февраля, 16:05

Минпромторг расширил список автомобилей для чиновников

Минпромторг добавил Citroen C5 Aircross в список автомобилей для чиновников

Citroen C5 Aircross. Обложка © Shutterstock

Citroen C5 Aircross. Обложка © Shutterstock

Минпромторг России расширил список рекомендованных для госзакупок автомобилей. Теперь российские чиновники могут ездить не только на Lada и УАЗе, но и на Citroen C5 Aircross.

Как сообщается на сайте ведомства, перечень автомобилей отечественной сборки, рекомендованных к госзакупкам, на сегодняшний день включает в себя 35 моделей от 12 брендов. В перечень также включили китайские авто BAIC, Kaiyi и SWM — их с 2023 года собирают на калининградском "Автоторе". Кроме того, для госзакупок в качестве служебных машин теперь рекомендуются электромобили "Амберавто" (правда, их продажи ещё не стартовали).

Помимо этого, в списке появились пикап "Соллерс СТ6" и кроссовер Citroen C5 Aircross. Последний, кстати, собирают на калужском заводе, при этом модель официально представлена ещё не была.

Как сообщал Life.ru, предыдущую редакцию списка авто для чиновников Минпромторг опубликовал в октябре 2023 года. В перечень тогда вошли машины российских брендов Lada, Aurus, УАЗ, "Москвич", Evolute и китайский Haval.

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Наталья Исакова
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