Первый российский губернатор пересел на Lada по приказу Путина

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился своими впечатлениями от новоприобретённого автомобиля LADA Aura. По его словам, за неделю использования машины нареканий к авто не возникло.

Автомобиль губернатора — первая машина модели на дорогах Самарской области. Она уже прошла все необходимые проверки и сертификацию. Но серийное производство этого седана начнётся только летом этого года. В базе модели лежит LADA Vesta, однако новый автомобиль стал гораздо просторнее. Также он имеет 1,8-литровый двигатель на 122 лошадиные силы и коробку-автомат.