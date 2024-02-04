Первый российский губернатор пересел на Lada по приказу Путина
Самарский губернатор Дмитрий Азаров пересел на Lada Aura
"Лада-аура" Дмитрия Азарова. Обложка © VK / Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился своими впечатлениями от новоприобретённого автомобиля LADA Aura. По его словам, за неделю использования машины нареканий к авто не возникло.
"Первая "Лада-аура" на дорогах Самарской области! Неделю езжу, отличная машина", — написал он на своей странице в ВК.
Автомобиль губернатора — первая машина модели на дорогах Самарской области. Она уже прошла все необходимые проверки и сертификацию. Но серийное производство этого седана начнётся только летом этого года. В базе модели лежит LADA Vesta, однако новый автомобиль стал гораздо просторнее. Также он имеет 1,8-литровый двигатель на 122 лошадиные силы и коробку-автомат.
Напомним, 3 августа президент РФ Владимир Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. Он предложил искоренить практику повсеместных закупок иностранных авто. Так, депутаты петербургского Законодательного собрания уже собрались ездить на седанах от АвтоВАЗа после их выпуска в Северной столице в 2024 году.