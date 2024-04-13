Автоэксперт назвал возможную цену нового кроссовера "Москвич 8"
Автоэксперт Кадаков: Новый 7-местный "Москвич 8" может стоить 2,5 млн рублей
Новый 7-местный "Москвич 8" может стоить 2,5 млн рублей. Обложка © Пресс-служба Московского автомобильного завода "Москвич"
На этой неделе автозавод "Москвич" презентовал новый семиместный кроссовер "Москвич 8". Производство и продажи автомобиля начнутся в конце 2024 года. Автоэксперт Максим Кадаков спрогнозировал, сколько будет стоить машина.
Презентация кроссовера "Москвич 8". Видео © Telegram / Завод "Москвич"
"Я думаю, что он будет стоить примерно 2,5 миллиона рублей. Также "Москвич 8" внешне напоминает китайский JAC X8 Plus", — сказал эксперт в беседе с РИА "Новости".
Предполагаемая стоимость новинки, по данным источника агентства в авторетейле, превысит 2,7 миллиона рублей.
Ранее Life.ru писал, что кроссовер "Москвич 8" начнут продавать в конце года. Сотрудники автозавода заявили, что модель будет оснащена бензиновым двигателем GDI (174 л.с.) с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, также она содержит множество технологичных опций и современных систем безопасности.