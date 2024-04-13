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13 апреля, 12:27

Автоэксперт назвал возможную цену нового кроссовера "Москвич 8"

Автоэксперт Кадаков: Новый 7-местный "Москвич 8" может стоить 2,5 млн рублей

Новый 7-местный "Москвич 8" может стоить 2,5 млн рублей. Обложка © Пресс-служба Московского автомобильного завода "Москвич"

Новый 7-местный "Москвич 8" может стоить 2,5 млн рублей. Обложка © Пресс-служба Московского автомобильного завода "Москвич"

На этой неделе автозавод "Москвич" презентовал новый семиместный кроссовер "Москвич 8". Производство и продажи автомобиля начнутся в конце 2024 года. Автоэксперт Максим Кадаков спрогнозировал, сколько будет стоить машина.

Презентация кроссовера "Москвич 8". Видео © Telegram / Завод "Москвич"

"Я думаю, что он будет стоить примерно 2,5 миллиона рублей. Также "Москвич 8" внешне напоминает китайский JAC X8 Plus", — сказал эксперт в беседе с РИА "Новости".

Предполагаемая стоимость новинки, по данным источника агентства в авторетейле, превысит 2,7 миллиона рублей.

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Ранее Life.ru писал, что кроссовер "Москвич 8" начнут продавать в конце года. Сотрудники автозавода заявили, что модель будет оснащена бензиновым двигателем GDI (174 л.с.) с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, также она содержит множество технологичных опций и современных систем безопасности.

Евгения Мосс
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