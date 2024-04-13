Автоэксперт назвал возможную цену нового кроссовера "Москвич 8"

На этой неделе автозавод "Москвич" презентовал новый семиместный кроссовер "Москвич 8". Производство и продажи автомобиля начнутся в конце 2024 года. Автоэксперт Максим Кадаков спрогнозировал, сколько будет стоить машина.

Презентация кроссовера "Москвич 8". Видео © Telegram / Завод "Москвич"

"Я думаю, что он будет стоить примерно 2,5 миллиона рублей. Также "Москвич 8" внешне напоминает китайский JAC X8 Plus", — сказал эксперт в беседе с РИА "Новости".

Предполагаемая стоимость новинки, по данным источника агентства в авторетейле, превысит 2,7 миллиона рублей.