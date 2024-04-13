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13 апреля, 11:58

Белорусский автомобильный бренд впервые попал в список самых продаваемых в России

"Автостат": Белорусские автомобили Belgee вошли в топ-10 по продажам в России

Автомобиль белорусского бренда Belgee. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Автомобиль белорусского бренда Belgee. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В России в марте этого года зафиксировали заметный рост продаж автомобилей белорусского бренда Belgee (2732 машины). Это позволило марке попасть в топ-10 лидеров продаж на российском рынке, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"По общему количеству реализованных легковых машин белорусско-китайская марка заняла в начале весны девятое место, опередив в десятке лидеров Jetour. При этом выше Belgee расположились Lada, Haval, Geely, Chery, Changan, Exeed, Omoda и Lixiang", — указано в сообщении.

На данный момент марка Belgee предлагает российским покупателям пока только одну модель — кроссовер X50, разработанный на базе Geely Coolray. Выпуск этих автомобилей в Белоруссии стартовал летом прошлого года, а в сентябре начались их продажи и в России.

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А ранее Life.ru писал, что за первый квартал 2024 года в РФ продали около 365 тысяч новых машин. Предпочтение россияне отдали китайским автомобилям.

Дарья Нарыкова
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