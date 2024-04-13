Белорусский автомобильный бренд впервые попал в список самых продаваемых в России

В России в марте этого года зафиксировали заметный рост продаж автомобилей белорусского бренда Belgee (2732 машины). Это позволило марке попасть в топ-10 лидеров продаж на российском рынке, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"По общему количеству реализованных легковых машин белорусско-китайская марка заняла в начале весны девятое место, опередив в десятке лидеров Jetour. При этом выше Belgee расположились Lada, Haval, Geely, Chery, Changan, Exeed, Omoda и Lixiang", — указано в сообщении.

На данный момент марка Belgee предлагает российским покупателям пока только одну модель — кроссовер X50, разработанный на базе Geely Coolray. Выпуск этих автомобилей в Белоруссии стартовал летом прошлого года, а в сентябре начались их продажи и в России.