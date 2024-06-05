"Доброжелательные" вымогатели: Новые схемы мошенников, на которые попадаются автомобилисты в 2024 году Незаметное торможение, охота на интеллигентных дам и разводка при продаже автомобилей за криптовалюту — о новых тенденциях в отъёме денег у незадачливых автолюбителей рассказываем в этой статье. 5 июня, 05:25 В 2024 году появились новые способы обмана водителей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pathdoc

Известно, что на городских дорогах и трассах водителей зачастую поджидают мошенники, которые идут на всяческие уловки, чтобы присвоить чужие деньги. В последнее время аферисты всё чаще учитывают психологию потенциальных жертв, выбирая наиболее уязвимые категории водителей, а вместо грубого нажима применяют псевдоблагожелательность. Проникли мошенники и в Интернет, где пользуются современными способами обмана, навязывая якобы очень выгодные предложения и оставляя покупателей и без машин, и без денег.

Скрытное торможение

Вы движетесь по участку дороги, на которой скорость ограничена 40 км/ч. Впереди идущие машины едут аккуратно, никто вроде бы никуда не торопится. Дистанция при таком движении, как правило, небольшая. И вдруг вы замечаете, как впереди идущая машина резко сбрасывает скорость. Причём замечаете в самый последний момент, так как стоп-сигналы у автомобиля не загораются. Не успеваете среагировать и совершаете столкновение. Водитель пострадавшей машины выходит и направляется в вашу сторону... Далее возможны варианты.

Сама по себе подобная подстава не нова, однако в последнее время участились случаи так называемого незаметного торможения с использованием ручного тормоза, при котором стоп-сигналы не загораются. В дальнейших "разборках" тоже появились новые тенденции. Конечно, возможно, что мошенник будет вести себя агрессивно, требуя значительной компенсации на месте. Однако жулик не знает, как отреагирует жертва и не ответит ли агрессией на агрессию. У водителя может оказаться под рукой газовый баллончик, крепкий кулак боксёра, а то и травмат в бардачке. Конечно, если вы нарвались на бандитскую группу, которая решила развести вас на большую сумму и подставила дорогую иномарку, это не поможет и к подобным средствам самообороны мы прибегать не советуем. Но сейчас речь о другом варианте.

В этой схеме мошенники действуют более осторожно. Подставляется относительно недорогая машина. Так как скорость при совершении ДТП была небольшая (для этого выбирается участок дороги со значительным ограничением скорости, а ещё лучше участок кругового движения), то повреждения, как правило, оказываются не слишком значительными. Так как в данной ситуации виновником ДТП всегда будет водитель второй машины, который должен был держать безопасную дистанцию, жулик будет доброжелательно просить уладить вопрос с деньгами на месте.

В ход идёт аргумент о том, что официальное оформление ДТП или подписание "европротокола" удорожит вам страховой полис и снизит стоимость вашего автомобиля, а также убедительная история, как страшно торопится "пострадавшая" сторона на деловую встречу или свидание с любимой девушкой. Словом, вас будут всячески склонять к расчёту здесь и сейчас.

Сумма компенсации называется исходя из стоимости новых запчастей, и она вполне может оказаться на счету мошенника, если он проявит должную настойчивость и сумеет воспользоваться вашим стрессовым состоянием. Жулики слегка подлатают свою машину и отправятся искать следующую жертву.

Интересно, что мошенник может оказаться в выгодном положении, даже если оформить ДТП в официальном порядке. В этом случае жулик рассчитывает получить по ОСАГО сумму большую, чем потратит на самостоятельный ремонт. Единственный способ не оказаться в подобной ситуации — наличие видеорегистратора в вашем автомобиле. Понимая, что видеозапись может помочь вам доказать свою невиновность в ДТП, мошенник вряд ли станет использовать как объект подставы автомобиль с видеорегистратором.

Чёрный дым, или "баян" для интеллигентных дам

Мошенники пользуются тем, что многие женщины не разбираются в технике. Фото © Shutterstock / FOTODOM / hedgehog94

Этот сценарий рассчитан на женщин, которые обычно не разбираются в устройстве автомобиля и его неполадках. Из рядом идущей машины вам начинают сигналить, махать руками и кричать, что с вашим автомобилем что-то случилось. После того как вы останавливаетесь, "доброжелатели" уверяют, что увидели дым, и просят срочно открыть капот. Дым действительно присутствует, но это не следствие поломки. Просто на стоянке вам предусмотрительно впрыснули через решётку радиатора масло на двигатель. И теперь эти "заботливые люди" предлагают поменять якобы вытекшее масло и проехать с ними в сервис... Но как ехать с вытекшим маслом? Конечно, на эвакуаторе, который в силу связей "доброжелателей" и их желания помочь ближнему обойдётся совсем недорого.

Масло, конечно, никто менять не собирается, просто сымитируют процесс. А то ещё в автосервисе обнаружатся серьёзные проблемы, которые влетят в приличную сумму. У этой схемы множество вариантов, и её можно было бы считать "баяном", если бы не одно обстоятельство. В последнее время жертвами аферистов всё чаще становятся, по свидетельству ГАИ, "интеллигентные женщины в возрасте", которые в силу психологических особенностей и, как правило, слабого знания "матчасти" гораздо легче поддаются на обман. Так что предупреждаем жён, мам, тёщ и бабушек (да и дедушек): проявляйте бдительность, доброжелатели вполне могут оказаться "романтиками с большой дороги".

Поддельные аукционы по продаже автомобилей с использованием криптовалюты

Мошенники публикуют крайне привлекательные предложения о продаже зарубежных авто на сайтах, маскирующихся под официальные аукционные платформы. Фото © ТАСС / Роман Пименов

Мошенники публикуют крайне привлекательные предложения о продаже автомобилей в других странах. Например, в Корее или Китае. Сайты оформляют под официальные аукционные платформы. Переводы за рубеж затруднены, банковские карты не работают, поэтому жулики предлагают вариант оплаты в криптовалюте. Когда заинтересованный покупатель откликается на такое объявление, с ним устанавливает контакт "сотрудник" аукциона, который объясняет, как участвовать в торгах и оплатить машину.

Когда покупатель переводит криптовалюту на счёт аферистов, они пропадают. В этом случае обращение в правоохранительные органы не поможет. Такие поддельные сайты называются фишинговыми и в последнее время довольно часто используются кибермошенниками для отъёма денег у незадачливых пользователей Интернета.

Как защититься от мошенников

Стоит обзавестись средствами видеофиксации. Например, установить видеорегистратор, который отследит движение автомобиля как минимум в трёх точках (спереди, сзади, а также действия в салоне).

При любом ДТП откажитесь решать вопрос на месте и оформляйтесь как положено: или через "европротокол", или с вызовом сотрудников Госавтоинспекции.

Попробуйте заключить расширенные договоры страхования гражданской ответственности (ДСАГО). Это позволит расширить лимит выплат до 1–2 миллиона рублей. При возможности нужно оформлять и каско.

Что касается обмана через Интернет: обязательно проверяйте все сайты на подлинность, часто в адресе (URL) фишингового сайта меняется всего одна буква, которая может стать причиной крупных неприятностей.

Авторы Андрей Соколов