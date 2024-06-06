Электрокар или бензиновый автомобиль: что выбрать для города в 2024 году Тенденции на отечественном авторынке показывают, что электрификация автомобильного транспорта – неизбежное будущее. И это ставит вопрос: электрокар или бензиновый автомобиль – что стоит выбрать горожанину? Наша статья поможет разобраться в нюансах обоих вариантов. 6 июня, 05:35 Станция зарядки электромобилей. Обложка © ТАСС / Руслан Шамуков

Почему в мире делают ставку на электромобили

Перед автомобилистами всё чаще возникает выбор: мчаться по городским улицам с шелестом ветра, заряженного от розетки, или оставаться верным классическому рёву двигателя внутреннего сгорания. В глобальном масштабе электромобили уже не просто тренд, а целая эпоха, которая наступает с удивительной скоростью. Мировой парк электромобилей стремительно увеличивается. В лидерах Норвегия, где каждый второй новый автомобиль — на электрической тяге.

Практически все крупные автомобильные концерны или уже имеют в линейке несколько моделей электромобилей, или планируют её расширять. Многие озвучили планы в ближайшие годы полностью свернуть производство бензиновых машин.

По прогнозам экспертов, в 2024 году продажи электромобилей в Китае могут вырасти примерно до 10 миллионов, что составит около 45% всех продаж новых автомобилей в стране. Европейский союз принял решение о полном запрете продажи новых автомобилей и лёгких коммерческих автомобилей, работающих на двигателях внутреннего сгорания, начиная с 2035 года. Это решение является частью более широкого плана сокращения углеродных выбросов и перехода к более экологичным видам транспорта.

Тренды наступающей эпохи присутствуют и в России. Выбор между электрокаром и бензиновым автомобилем становится всё более актуальным для жителей крупных городов. Рассмотрим их плюсы и минусы, чтобы понять, какой вариант будет предпочтительнее.

Плюсы и минусы бензиновых автомобилей

Среди преимуществ владения авто с двигателем внутреннего сгорания нельзя не отметить широкую инфраструктуру заправок как в городах, так и на трассах. Наполнить бак можно за несколько минут, а не ждать несколько часов, когда зарядится электрическая батарея.

Цена нового бензинового автомобиля в среднем на 20–30% ниже, чем у его электрического аналога. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Важным фактором остаётся и первоначальная стоимость приобретения. По данным рынка, цена нового бензинового автомобиля в среднем на 20–30% ниже, чем у его электрического аналога. Также не стоит забывать о широте модельного ряда и доступности запчастей для популярных моделей на рынке, что делает ремонт и сервис более оперативными и дешёвыми.

Однако медаль имеет и обратную сторону. В первую очередь стоимость эксплуатации. Цены на топливо постоянно растут, что бьёт по карману автовладельца. Экологическая сторона вопроса — один из болезненных аспектов, так как бензиновые двигатели генерируют значительные объёмы СО2 и других вредных выбросов.

При этом бензиновые машины требуют регулярного технического обслуживания, которое может оказаться затратным из-за стоимости расходных материалов и самих работ. Двигатели бензиновых автомобилей подвержены ряду проблем, которые могут увеличить расходы владельца на обслуживание и вызвать необходимость в ремонте. Износ деталей в результате постоянной работы в условиях высоких температур и давления может привести к утечке масла, засорению фильтров и радиатора, а также к повреждению прокладок и сальников.

Бензиновые машины требуют регулярного технического обслуживания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Например, инжекторные двигатели могут испытывать сбои в электронике и датчиках. Проблемы с зажиганием могут повлечь за собой снижение эффективности двигателя и увеличение расхода топлива. В долгосрочной эксплуатации можно столкнуться и с более серьёзными проблемами.

Плюсы и минусы электромобилей

Электромобили активно заполняют улицы не только крупных городов, но и маленьких населённых пунктов. И на это есть причины. Власти Москвы предоставляют массу бонусов для тех, кто покупает электромобиль, потому что в городе работает программа развития экологического транспорта. Например, бесплатная зарядка, в том числе и по самым современным и быстрым стандартам. В Москве в разных районах есть более 200 зарядных станций, так что нет проблем найти свободную. Кроме того, все парковки в городе бесплатны для электромобилей. А это может быть самой большой статьёй расходов для жителя мегаполиса. Электромобили не облагаются ежегодным транспортным налогом, что является преимуществом.

Преимуществом электромобилей также является упрощённый двигатель, шасси и агрегаты, в которых меньше расходников. Фактически там нечему ломаться. Обслуживать и ремонтировать электромобиль проще. И, безусловно, электромобили — это выбор в пользу экологии: они не производят непосредственных выбросов CO2, значительно снижая углеродное загрязнение.

Электропривод наделяет машины даже бюджетного сегмента такой динамикой, которая в мире бензиновых автомобилей встречается лишь среди дорогих суперкаров или "заряженных" машин. Кроме того, современные электромобили являются фактически гаджетами на колёсах, которые оснащены всевозможными системами безопасности, помощи водителю и развлечениями. Управлять всеми системами можно дистанционно с помощью приложения на смартфоне.

В то же время у электромобилей есть свои недостатки. Главный из них — доступность и время зарядки. Автономный пробег зависит от наличия зарядной инфраструктуры. Если в крупном мегаполисе с этим нет проблем, то перед поездкой в другой город надо сто раз подумать. Станция на трассе может быть занята другим автомобилем, может быть сломана, может не поддерживать нужный стандарт зарядки. Инфраструктура зарядных станций хотя и развивается с каждым днём, всё ещё не может полностью соперничать с сетью АЗС по количеству и доступности.

Время зарядки может варьироваться от 30 минут до нескольких часов в зависимости от типа зарядной станции и уровня заряда батареи. Всё это время машина будет недоступна для эксплуатации. Это приходится учитывать. Стоимость электромобиля, как правило, выше бензиновых аналогов, хотя государственные субсидии и налоговые льготы могут снижать разницу в цене.

Зарядка для электромобиля. Фото © ТАСС / Олег Елков

Какой из автомобилей надёжнее?

При выборе между бензиновым автомобилем и электромобилем встаёт вопрос надёжности. При рассмотрении этого критерия стоит учитывать несколько ключевых моментов, имеющих определённое влияние на долговечность и безотказность транспортного средства.

Бензиновые автомобили совершенствуются более ста лет, их системы стали более сложными и в то же время надёжными. Однако даже развитая инфраструктура сервисов и доступность запасных частей не могут полностью исключить вероятность поломок и износа многочисленных движущихся компонентов двигателя внутреннего сгорания. При этом затраты на техническое обслуживание и ремонт могут быть значительными, особенно после гарантийного периода.

Электромобиль Evolute i-sky. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

С другой стороны, электромобили благодаря своей относительной новизне предложили автомобильному рынку существенно упрощённые конструкции с меньшим количеством изнашиваемых частей. Электродвигатели имеют гораздо меньше движущихся элементов, что теоретически увеличивает их эксплуатационную надёжность и снижает потребность в обслуживании. Но, как и в случае с любым новым видом технологий, электромобили могут столкнуться с проблемами в связи с батареями, системами управления и программным обеспечением. Впрочем, ведущие производители активно работают над устранением этих недоработок.

Одним из важных аспектов при выборе электромобиля остаётся срок службы батареи и её автономность. Как и мобильные телефоны, с годами она теряет ёмкость, что сказывается на автономности. Машина проезжает меньше, заряжаться приходится чаще. С каждым годом технологии их производства улучшаются, увеличивая срок службы. Однако полная замена аккумулятора может оказаться дорогостоящей операцией.

Таким образом, надёжность автомобиля во многом зависит от условий эксплуатации, регулярного технического обслуживания и адекватного ухода. Бензиновые автомобили могут похвастаться богатой историей устранения типовых поломок и износа, в то время как электромобили предлагают преимущества в виде сниженного количества механических частей, нуждающихся в регулярном обслуживании. Выбор между ними — это баланс между проверенной классикой и многообещающим новаторством.

Что обходится дешевле: электромобиль или бензиновое авто?

Изначально цена приобретения электромобилей зачастую выше, что обусловлено стоимостью аккумуляторных батарей и новизной технологий. Однако эксплуатационные расходы электромобилей меньше из-за более низкой стоимости электроэнергии в сравнении с бензином, а также за счёт относительной простоты конструкции и меньшей степени износа основных агрегатов. Это включает в себя расходы на сервисное обслуживание, которые также ниже у электромобилей, так как им не требуется регулярная замена масла, фильтров и других расходников.

С другой стороны, бензиновые автомобили пока остаются более доступными в начальной цене покупки и могут предложить большую гибкость в путешествиях благодаря широко разветвлённой сети заправок. Однако владельцы бензиновых машин должны быть готовы к повышенным расходам на топливо, особенно в условиях городской езды. Это может нанести существенный финансовый удар, особенно в контексте растущих цен на нефть.

Исследования показывают, что со временем общая стоимость владения электромобилем может оказаться ниже, учитывая меньшие операционные расходы и особенности эксплуатации в городских условиях. К тому же растущая экологическая осведомлённость и стремление к снижению углеродных выбросов делают электромобили предпочтительным выбором для всё большего числа водителей.

Зарядка для электромобиля. Фото © Freepik

Советы экспертов

Эксперты автомобильной индустрии предлагают несколько рекомендаций, которые стоит учесть при выборе и эксплуатации автомобилей в условиях города.

Для электромобилей:

Оценка маршрутов: Убедитесь, что предполагаемый пробег соответствует реальной автономности автомобиля на одной зарядке, особенно в холодное время года.

Убедитесь, что предполагаемый пробег соответствует реальной автономности автомобиля на одной зарядке, особенно в холодное время года. Доступность зарядной инфраструктуры: Проверьте наличие зарядных станций в вашем районе и на работе, а также возможно ли организовать домашнюю зарядку.

Проверьте наличие зарядных станций в вашем районе и на работе, а также возможно ли организовать домашнюю зарядку. Планирование зарядки: Учитывайте время зарядки и планируйте поездки так, чтобы максимально использовать периоды ночной зарядки.

Учитывайте время зарядки и планируйте поездки так, чтобы максимально использовать периоды ночной зарядки. Использование регенеративного торможения: Научитесь эффективно использовать регенеративное торможение для увеличения запаса хода.

Для бензиновых автомобилей:

Техническое обслуживание: Регулярно проводите ТО в соответствии с рекомендациями производителя для поддержания автомобиля в хорошем состоянии и увеличения срока его службы.

Регулярно проводите ТО в соответствии с рекомендациями производителя для поддержания автомобиля в хорошем состоянии и увеличения срока его службы. Эффективное вождение: Избегайте резкого разгона и торможения, что поможет снизить расход топлива.

Избегайте резкого разгона и торможения, что поможет снизить расход топлива. Правильный выбор топлива: Используйте рекомендуемый бренд и тип бензина для вашего автомобиля, чтобы оптимизировать производительность и снизить расход.

Используйте рекомендуемый бренд и тип бензина для вашего автомобиля, чтобы оптимизировать производительность и снизить расход. Учёт текущих и будущих расходов: Помимо цены автомобиля учитывайте расходы на топливо, страхование и налог на транспортное средство.

Общие советы:

Анализ стоимости владения: Вычислите общие затраты владения автомобилем, включая покупку, эксплуатацию, обслуживание и потенциальную перепродажу.

Вычислите общие затраты владения автомобилем, включая покупку, эксплуатацию, обслуживание и потенциальную перепродажу. Экологические соображения: Подумайте о воздействии на окружающую среду и возможных налоговых льготах или субсидиях для экологичных транспортных средств.

Подумайте о воздействии на окружающую среду и возможных налоговых льготах или субсидиях для экологичных транспортных средств. Пробный заезд и комфорт: Обязательно пройдите тест-драйв обоих типов автомобилей, чтобы определить, что вам больше подходит по уровню комфорта и вождения.

Выбор между электромобилем и бензиновым автомобилем в значительной степени определяется личными предпочтениями водителя, его стилем жизни и отношением к будущим технологиям. Важно рассматривать все аспекты и выбирать транспортное средство, которое наилучшим образом отвечает вашим текущим и будущим потребностям.

А вы бы выбрали "электричку" или "бензинку"? 0 Я бы купил электромобиль, но пока боюсь Я сторонник проверенного бензинового двигателя Если и покупать "Теслу", то только на дизеле У не вожу автомобиль, мне всё равно

Авторы Андрей Соколов