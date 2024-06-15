Врач рассказала, от какой еды водителям стоит отказаться в жару

Водителям в жару не стоит есть высокобелковую пищу, чтобы не разгонять температуру тела, предупредила "Газету.ru" врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

"Существуют продукты, которые сильно разгоняют температуру тела. Прежде всего это высокобелковая пища. Если водитель ест мясо, курицу и варёные яйца, то его печень начнёт работать активнее, тем самым сильнее разгоняя тепло по организму. Печень — это самый "горячий" орган, поэтому активизация его работы в жару не сыграет на руку человеку", — рассказала Саволюк.

Также лучше воздержаться от сладкого, ведь, если в жару из-за него в организме повысится кислотность, человек будет чувствовать вялость. Если же человеку во что бы то ни стало понадобилось съесть мороженое, то, по совету медика, предпочтение стоит отдать фруктовому сорбету или льду с натуральным составом вместо пломбира.

Саволюк также посоветовала есть молочную и растительную пищу: фрукты, ягоды, кефир, натуральные йогурты. В жару не помешает готовить себе холодные овощные супы вроде окрошки и свекольника. А чтобы просанировать ЖКТ, можно в минеральную воду добавлять лимон, имбирь или мяту. К тому же эти добавки дадут ощущение свежести.