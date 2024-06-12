Обед должен быть лёгким: Диетолог рассказала, как питаться в жару

Нашему организму нужно перестраиваться под времена года и приспосабливаться к перепадам температуры. Эти перемены сказываются, в частности, на аппетите и рационе. Как правильно питаться в жару, раскрыла врач-диетолог и специалист по осознанному питанию и здоровому образу жизни Марина Макиша.

"Основные рекомендации, которые мы даём в летний период времени в связи с тем, что в жаркую погоду активность аппетита ниже, — это перераспределение плотности приёмов", — объясняет специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".

Специалист рекомендует снизить нагрузку на обед и добавить количество еды на завтрак и ужин. Также всегда нужно иметь при себе питьё и соблюдать водный баланс. Стоит добавить в рацион лёгкие блюда: холодные супы и салаты с добавлением белковых ингредиентов. Десерты же стоит заменить сезонными ягодами, а жажду утолять не газировкой с большим содержанием сахара, а водой или домашними напитками, советует Макиша.