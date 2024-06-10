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Диетолог сравнила мороженое с наркотиками и алкоголем

Врач Джутова предупредила, что мороженое вызывает эмоциональную зависимость

10 июня, 16:18
Мороженое вызывает зависимость. Обложка © freepik

Мороженое вызывает зависимость. Обложка © freepik

Частое потребление мороженого может вызвать привычку "заедать" стресс сладким и не очень полезным лакомством. Об этом рассказала РИАМО врач-диетолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтбега) Марьяна Джутова во Всемирный день мороженого 10 июня.

"Мороженое само по себе не вызывает физиологической зависимости, как это может быть, например, у сильных наркотиков или алкоголя. Однако употребление мороженого, особенно с высоким содержанием сахара и жиров, может быть связано с формированием привычки или эмоциональной зависимостью", — объяснила она.

Медик предупредила, что в мороженом содержится большое количество сахара, а это вызывает скачок инсулина и негативные изменения в гормональном балансе. Джутова добавила, что привычка ежедневно покупать себе мороженое может привести к сахарному диабету и другим опасным болезням. Врач посоветовала пореже баловать себя такими сладкими продуктами, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Кардиолог развеял миф об охлаждающем эффекте мороженого
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Ранее Life.ru писал, что мороженое с фитостерином или кишечной палочкой может вызвать диарею, отравление или метеоризм. Чтобы не нарваться на такую продукцию, стоит смотреть на сроки годности и не брать размороженный продукт.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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