Кардиолог развеял миф об охлаждающем эффекте мороженого
Кардиолог Орловский: Мороженое не поможет охладить организм в жару
Утверждения, что мороженое поможет охладиться в жару, — не более чем миф. Об этом рассказал кардиолог Видновской краевой больницы Минздрава Московской области Дмитрий Орловский. Медик объяснил, что замороженный десерт стимулирует пищеварение и ускоряет метаболизм, что, напротив, приводит к "разогреву" организма.
"Мороженое работает как сладкая газировка, стимулируя организм ускорять метаболизм и вырабатывать тепло для переваривания дополнительных калорий. Съев мороженое, вы, возможно, временно охладите желудок, однако уже через полчаса всё тело разогреется", — подчеркнул Орловский в беседе с NEWS.ru.
Напомним, сегодня, 10 июня, отмечается День мороженого. В детстве всем говорили, что этот холодный десерт может вызвать ангину, а на самом деле он может даже облегчить боль в горле при этом заболевании. Однако подойдёт не любое мороженое.