Кардиолог развеял миф об охлаждающем эффекте мороженого

Утверждения, что мороженое поможет охладиться в жару, — не более чем миф. Об этом рассказал кардиолог Видновской краевой больницы Минздрава Московской области Дмитрий Орловский. Медик объяснил, что замороженный десерт стимулирует пищеварение и ускоряет метаболизм, что, напротив, приводит к "разогреву" организма.