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10 июня, 13:45

Кардиолог развеял миф об охлаждающем эффекте мороженого

Кардиолог Орловский: Мороженое не поможет охладить организм в жару

Утверждения, что мороженое поможет охладиться в жару, — не более чем миф. Об этом рассказал кардиолог Видновской краевой больницы Минздрава Московской области Дмитрий Орловский. Медик объяснил, что замороженный десерт стимулирует пищеварение и ускоряет метаболизм, что, напротив, приводит к "разогреву" организма.

"Мороженое работает как сладкая газировка, стимулируя организм ускорять метаболизм и вырабатывать тепло для переваривания дополнительных калорий. Съев мороженое, вы, возможно, временно охладите желудок, однако уже через полчаса всё тело разогреется", — подчеркнул Орловский в беседе с NEWS.ru.
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Напомним, сегодня, 10 июня, отмечается День мороженого. В детстве всем говорили, что этот холодный десерт может вызвать ангину, а на самом деле он может даже облегчить боль в горле при этом заболевании. Однако подойдёт не любое мороженое.

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Freepik.com

Александра Вишнякова
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