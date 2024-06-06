Россиянам назвали лучшую альтернативу молочным коктейлям в жару, чтобы не отравиться

Молочный коктейль в жару — не самый безопасный напиток, предупредила интернет-издание Regions врач-терапевт видновской КБ Минздрава Подмосковья Ширин Ораева. Причина в том, что в жару такие коктейли быстро теряют питательные вещества, витамины и пробиотики.

Кроме того, они портятся и способны провоцировать пищевое отравление и, как следствие, диарею, рвоту и желудочные расстройства. К тому же, в таких коктейлях есть молоко, соль, орехи и клубника, которые вызывают лимфатические реакции.

"Употребление коктейлей может приводить и к обезвоживанию. Также не стоит забывать, что в них большое количество сахара, которое стимулирует жажду, и всевозможных добавок, которые пользу организму не приносят", — пояснила Ораева.

В качестве альтернативы она посоветовала кефир. В нём есть кальций, витамин D, а также полезные молочнокислые бактерии. Благодаря молочной кислоте кефир утоляет жажду, а также отлично предупреждает обезвоживание.