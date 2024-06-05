Важно смотреть на упаковку: Россиянам объяснили, как не нарваться на мороженое с кишечной палочкой

Мороженое с фитостерином или кишечной палочкой может вызвать диарею, отравление или метеоризм. Чтобы не нарваться на такую продукцию, стоит смотреть на сроки годности и не брать размороженный продукт, посоветовала врач-диетолог Елена Соломатина.

В беседе с "Вечерней Москвой" специалист заметила, что проблемы могут возникнуть от повышенной дозировки этих компонентов. Например, фитостерин в небольших количествах позволяет снизить уровень плохого холестерина в организме. А кишечная палочка является симбиотиком, присутствующим в толстом кишечнике и подавляющим патогенный микробиом.

Однако кишечная палочка с патогенной средой нарушает баланс в кишечнике, вызывая жидкий стул, метеоризм, проблемы с желудком, цистит и даже пневмонию. Эта бактерия распространяется орально-фекальным путём, когда человек ест заражённый продукт или берёт еду немытыми руками.

"Попасть в мороженое фитостерин и кишечная палочка могут и на производстве. Все виды возбудителей прекрасно размножаются в молоке и мороженом. Занести заразу могут сами сотрудники, которые, к примеру, не помыли руки или без перчаток соприкасались с компонентами, использующимися для изготовления товара", — рассказала Соломатина.

Чтобы не пасть жертвой подобных отравлений, безопаснее всего покупать продукцию крупных компаний, ведь именитые производители дорожат собственной репутацией, отметила медик. Важно обращать внимание на сроки годности, упаковка дрлжна быть без повреждений и следов разморозки.