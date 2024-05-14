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14 мая, 10:30

В твороге российских производителей нашли "мясной клей" и кишечную палочку

"Роскачество" сообщило о наличии "мясного клея" в некоторых марках творога в РФ

Производство молочной продукции на предприятии. Обложка © ТАСС / Александр Река

Производство молочной продукции на предприятии. Обложка © ТАСС / Александр Река

Специалисты "Роскачества" нашли в твороге жирностью пять процентов некоторых производителей микробную трансглютаминазу, или так называемый мясной клей. Об этом сообщили в пресс-службе организации, ссылаясь на результаты исследования.

Образцы творога специалисты проверяли по 77 показателям. В некоторых марках продукта нашли фермент, который могут использовать для ускорения процесса производства. Кроме того, ряд образцов содержал большое количество дрожжей, а в одном обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а также повышенную концентрацию плесени.

У 15 марок творога нарушений по показателям микробиологической безопасности не нашли, однако некоторые из них не соответствуют требованиям по количеству молочнокислых бактерий. В результате проверки Россельхознадзор вынес предостережение производителям продукции, а в Роспотребнадзоре запланировали внеплановую проверку.

Уточняется, что специалисты проверяли 20 марок, которые были произведены в России, и одну белорусскую.

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А ранее Life.ru писал, что в хлебцах одной из марок обнаружили кишечную палочку. В "Роскачестве" отметили, что микроорганизмы, скорее всего, попали в пищу после изготовления или в процессе транспортировки и упаковывания при контакте с руками рабочего персонала.

Дарья Нарыкова
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