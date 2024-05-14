В твороге российских производителей нашли "мясной клей" и кишечную палочку

Специалисты "Роскачества" нашли в твороге жирностью пять процентов некоторых производителей микробную трансглютаминазу, или так называемый мясной клей. Об этом сообщили в пресс-службе организации, ссылаясь на результаты исследования.

Образцы творога специалисты проверяли по 77 показателям. В некоторых марках продукта нашли фермент, который могут использовать для ускорения процесса производства. Кроме того, ряд образцов содержал большое количество дрожжей, а в одном обнаружили бактерии группы кишечной палочки, а также повышенную концентрацию плесени.

У 15 марок творога нарушений по показателям микробиологической безопасности не нашли, однако некоторые из них не соответствуют требованиям по количеству молочнокислых бактерий. В результате проверки Россельхознадзор вынес предостережение производителям продукции, а в Роспотребнадзоре запланировали внеплановую проверку.

Уточняется, что специалисты проверяли 20 марок, которые были произведены в России, и одну белорусскую.