Во Франции уничтожили 2 млн бутылок воды Perrier из-за кишечной палочки

Два миллиона бутылок воды Perrier ("Перье") уничтожены во Франции из-за следов фекальных загрязнений. Это произошло после выявления бактерий в одной из скважин в департаменте Гар на юге страны. По данным радиостанции Franceinfo, загрязнение источника произошло из-за осадков, принесённых ураганом "Моника", обрушившимся на юго-восток Франции в марте 2024 года.

Следы кишечной палочки обнаружили в одной из семи эксплуатируемых скважин. В результате префект департамента Гар обратился к компании Nestle с просьбой безотлагательно приостановить её работу, а несколько партий воды Perrier общим количеством около двух миллионов бутылок было уничтожено.

По данным производителей, Perrier разливается в холмистой местности над плодородной равниной на реке Рони из источника Source Perrier возле города Вержез в регионе Окситания. Благодаря существовавшей здесь когда-то вулканической активности источник обогащается газом прямо под землёй, а пузыри Perrier приобретают особую шипучесть.

Считается, что источник Perrier известен с античных времён и был почитаем во времена Цезаря и Ганнибала. Своё название он получил в 1898 году в честь первого владельца источника Доктора Луи Эжена Перье, который и зарегистрировал торговую марку, а также уникальную зелёную бутылку. Идея знаменитой формы бутылки в виде индийской булавы принадлежит лорду Джону Хармсуорту, другу и компаньону доктора, которые Хармсуорт использовал для физических упражнений.