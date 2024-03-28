В хлебцах одной из марок обнаружена кишечная палочка

"Роскачество" нашло в хлебцах марки "Невская мельница" кишечную палочку, пишет РИА "Новости" со ссылкой на организацию. В свою очередь, токсины не были обнаружены в проверяемой продукции.

В списке тестируемых производителей ржаных хлебцев оказались 20 торговых марок. Продукцию изучали по 453 показателям качества.

"Токсины и токсичные элементы (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть и другие) в хлебцах не обнаружены. Также продукция исследовалась на наличие пестицидов: обязательным требованиям соответствует вся продукция, однако в 12 хлебцах выявлены следовые количества двух пестицидов. Это не нарушение, однако такая продукция не соответствует требованиям опережающего стандарта "Роскачества", — пояснила заместитель директора по развитию ФГАНУ НИИХП Олеся Савкина.

Кишечная палочка непосредственно была найдена в продукции под торговой маркой "Невская мельница". Учитывая, что пища проходила термообработку, микроорганизмы, очевидно, попали в неё после изготовления. Возможно, в процессе транспортировки и упаковывания при контакте с руками рабочего персонала, поверхностями оборудования и так далее.

При этом форма, вид на изломе, цвет, запах и вкус не вызвали вопросов у экспертной комиссии. В пределах нормы было содержание фосфора. калия, магния и железа, зато в дефиците были витамины В1 и В2.