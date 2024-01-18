Суд в Москве на 3 месяца закрыл чайхану из-за стафилококка и кишечной палочки

Суд в Москве приостановил деятельность чайханы после отравления посетителя. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Заседание в Чертановском суде. Видео © t.me / Суды общей юрисдикции города Москвы

Почувствовав себя плохо, гость ресторана Lazzat House обратился в больницу, а данные был переданы в Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства начали проверку и выявили многочисленные нарушения, которые представляют угрозу жизни и здоровью людей. В частности, были обнаружены золотистый стафилококк и кишечная палочка, уточнили в Чертановском суде.

"Судом назначено наказание в виде административного приостановления деятельности путём запрета использования помещения ресторана "Чайхана Лаззат" на срок 90 суток", — говорится в сообщении.

Предпринимательница привлечена к административной ответственности по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).