Воспитанники школы-интерната при МГУ массово подхватили острую кишечную инфекцию
Mash: 50 учеников школы-интерната при МГУ попали в больницу с кишечной инфекцией
В московском интернате имени А.Н. Колмогорова при МГУ произошло массовое отравление детей. В больницу с подозрением на кишечную инфекцию были доставлены около 50 несовершеннолетних. Причём их число продолжает расти, сообщает Mash.
Согласно версии Роспотребнадзора, причиной отравления воспитанников интерната могла стать школьная еда. Все дети сейчас жалуются на тошноту, рвоту, высокую температуру и расстройство кишечника. Примечательно, что в учебном заведении своя кухня с трёхразовым питанием. При этом поставщиками выступают сразу несколько организаций.
Когда в интернат прибыли специалисты Роспотребнадзора, в здании находились сотрудники учебного заведения и 348 учеников. В итоге для проведения экспертизы были изъяты продукты. Также следствие проводит работу с персоналом пищевого блока и выясняет, кто ответственен за поставки. Заведено уголовное дело в связи с оказанием услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
Ранее Life.ru сообщал о том, что 10 февраля в Дагестане шесть человек были доставлены в больницу, отравившись в одном из местных кафе. К вечеру того же дня число пострадавших возросло до 15, из которых девять — несовершеннолетние. А 11 февраля появилась информация о новых "жертвах" общепита. Все случаи произошли в одном и том же кафе поселения Дылым. Следователи завели уголовное дело.
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