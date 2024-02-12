Воспитанники школы-интерната при МГУ массово подхватили острую кишечную инфекцию

В московском интернате имени А.Н. Колмогорова при МГУ произошло массовое отравление детей. В больницу с подозрением на кишечную инфекцию были доставлены около 50 несовершеннолетних. Причём их число продолжает расти, сообщает Mash.

Согласно версии Роспотребнадзора, причиной отравления воспитанников интерната могла стать школьная еда. Все дети сейчас жалуются на тошноту, рвоту, высокую температуру и расстройство кишечника. Примечательно, что в учебном заведении своя кухня с трёхразовым питанием. При этом поставщиками выступают сразу несколько организаций.