"Роскачество" нашло кишечную палочку в двух марках российского мороженого

"Роскачество" проверило 36 марок продающегося в нашей стране мороженого и в двух из них выявило кишечную палочку. Об этом со ссылкой на данные ведомства сообщает РБК.

В материале говорится о пломбире "Мишка на полюсе" производства казахстанской компании "Шин Лайн", а также о мороженом "Ермолино". Специалисты "Роскачества" объяснили, что кишечная палочка заводится в таких продуктах, если их не обработали термически.

"Шин Лайн" информацию опровергает и в качестве аргументов ссылается на экспертизу, которую провела независимая лаборатория при Министерстве здравоохранения Казахстана. Представитель производителя предположил, что кишечная палочка могла появиться в мороженом из-за нарушения условий транспортировки или правил хранения в точках продаж.

"Роскачество" также сообщило о выявленных случаях замены молочного жира на растительный. Так, в мороженом "Как раньше", "Ля Ля Фам" и "Филёвское" обнаружили фитостерин, а уровень содержания молочного жира оказался ниже, чем указано в законодательстве. В марках "Вкусландия" и "Ленинградское" нашли отклонение жирнокислотного и триглицеридного составов, что тоже является признаком подмены молочного жира аналогами растительного или животного происхождения и позволяет определять эти продукты как фальсификат.

Ведомство обнаружило дрожжи и плесень ещё в нескольких продающихся в России сортах, однако нормы их содержания в мороженом не регламентированы, в связи с чем это не считается нарушением. Ещё несколько недочётов связаны с разницей между реальным и номинальным весом товара или массовой долей белка. За исключением вышеперечисленного, 60% проверенных видов мороженого соответствуют требованиям российского законодательства, подытожили в "Роскачестве".