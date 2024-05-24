Любителей кататься на электросамокатах вдвоём напугали штрафами

На одном электросамокате может ездить только один человек, иначе и водитель, и его незаконный пассажир рискуют схлопотать штраф. Об этом предупредил глава Департамента защиты прав потребителей "Роскачества" Игорь Поздняков в беседе с RT.

"В России нет единого закона, который бы регулировал правила использования электросамокатов. Однако в правилах дорожного движения есть определение "средство индивидуальной мобильности" (СИМ), к которому относят и электросамокаты. Согласно ПДД, передвигаться на СИМ можно по велодорожкам и велополосам, а при их отсутствии — по тротуарам, обочинам и проезжей части. При этом важно соблюдать скоростной режим: не более 25 км/ч", — объясняет эксперт.

Он подчеркнул, что на одном самокате может передвигаться лишь один человек — водитель. Перевозка пассажиров правилами дорожного движения запрещена, поэтому за такой проступок грозит штраф. Единственное исключение — модели электросамокатов, которые имеют сиденье или дополнительное место для пассажира. Даже в таком случае Поздняков советует изучить инструкцию, где должно быть указано, можно ли перевозить пассажира на конкретной модели.

Он считает, что дополнительный вес от второго человека снижает манёвренность и мобильность транспортного средства. В итоге самокат попросту может сломаться. А если попасть на нём в ДТП во время езды вдвоём, то ответственность могут обязать нести и водителю, и пассажиру. Всё зависит от конкретных деталей происшествия, а также действующих законов и норм ПДД, заметил эксперт.