Четырёхлетний малыш на самокате погиб, попав под колёса грузовика в Петербурге
В Приморском районе Санкт-Петербурга под колёсами грузовика погиб четырёхлетний малыш. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.
"46-летний водитель, управляя грузовым автомобилем ГАЗ, двигаясь по дублёру Долгоозёрной улицы, у дома 10 при повороте направо во двор совершил наезд на четырёхлетнего мальчика, двигавшегося по тротуару на самокате в сопровождении матери", — говорится в сообщении.
Мать не успела вовремя среагировать — машина наехала на мальчика. В результате ЧП малыш скончался на месте от полученных травм. В настоящее время полицейские проводят проверку по факту случившегося.
А ранее Life.ru писал, что 17-летний парень по случайности попал под колёса погрузчика в Красноярском крае. Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Канска. Мужчина подозревается в причинении смерти по неосторожности.
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