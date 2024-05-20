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20 мая, 15:14

Четырёхлетний малыш на самокате погиб, попав под колёса грузовика в Петербурге

В Приморском районе Санкт-Петербурга под колёсами грузовика погиб четырёхлетний малыш. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

"46-летний водитель, управляя грузовым автомобилем ГАЗ, двигаясь по дублёру Долгоозёрной улицы, у дома 10 при повороте направо во двор совершил наезд на четырёхлетнего мальчика, двигавшегося по тротуару на самокате в сопровождении матери", — говорится в сообщении.

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Мать не успела вовремя среагировать — машина наехала на мальчика. В результате ЧП малыш скончался на месте от полученных травм. В настоящее время полицейские проводят проверку по факту случившегося.

А ранее Life.ru писал, что 17-летний парень по случайности попал под колёса погрузчика в Красноярском крае. Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Канска. Мужчина подозревается в причинении смерти по неосторожности.

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Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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