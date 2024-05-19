В Москве школьник пострадал при столкновении с электросамокатом
В Москве ребёнок пострадал при столкновении с электросамокатом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Парень на электросамокате столкнулся с 11-летним ребёнком, который ехал на велосипеде. Об этом сообщила столичная прокуратура в своём телеграм-канале.
"На улице Фестивальной столкнулись 21-летний мужчина, двигавшийся по тротуару на электросамокате, и 11-летний ребёнок, управлявший велосипедом. Малолетний госпитализирован", — говорится в сообщении.
Электрический транспорт может быть опасен не только при передвижении, но и при хранении его дома. Ранее Life.ru рассказывал, как неисправность аккумулятора от электросамоката стала причиной пожара. В России даже хотят запретить самокаты для несовершеннолетних. Если нововведения будут одобрены, то дети до семи лет смогут использовать такой транспорт только в сопровождении взрослых, а в возрасте от семи до 14 лет — уже без родителей, но по пешеходным и велосипедным дорожкам. В МВД поддержали предложение ограничить скорость самокатов в пешеходных зонах.