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Регион
19 мая, 05:49

В Москве школьник пострадал при столкновении с электросамокатом

В Москве ребёнок пострадал при столкновении с электросамокатом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В Москве ребёнок пострадал при столкновении с электросамокатом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Парень на электросамокате столкнулся с 11-летним ребёнком, который ехал на велосипеде. Об этом сообщила столичная прокуратура в своём телеграм-канале.

"На улице Фестивальной столкнулись 21-летний мужчина, двигавшийся по тротуару на электросамокате, и 11-летний ребёнок, управлявший велосипедом. Малолетний госпитализирован", — говорится в сообщении.

В России призвали запретить электросамокатам ездить по тротуарам
В России призвали запретить электросамокатам ездить по тротуарам

Электрический транспорт может быть опасен не только при передвижении, но и при хранении его дома. Ранее Life.ru рассказывал, как неисправность аккумулятора от электросамоката стала причиной пожара. В России даже хотят запретить самокаты для несовершеннолетних. Если нововведения будут одобрены, то дети до семи лет смогут использовать такой транспорт только в сопровождении взрослых, а в возрасте от семи до 14 лет — уже без родителей, но по пешеходным и велосипедным дорожкам. В МВД поддержали предложение ограничить скорость самокатов в пешеходных зонах.

Мирон Сидоров
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