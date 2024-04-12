В России хотят запретить самокаты для несовершеннолетних

Необходимо исключить возможность использовать средства индивидуальной мобильности (СИМ) лицам, не достигшим совершеннолетия. Так считает доктор юридических наук, юрист и профессор Иван Соловьёв. По его мнению, доступность самокатов приносит вред жизни и здоровью подростков.

"Предлагаю рассмотреть вопрос об исключении возможности использования СИМ лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста", — говорится в обращении Соловьёва на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

В беседе с RT он отметил, что предложенные изменения помогут снизить количество ДТП с участием самокатов. Если нововведения будут одобрены, то дети до семи лет смогут использовать такой транспорт только в сопровождении взрослых, а в возрасте от 7 до 14 лет — уже без родителей, но по пешеходным и велосипедным дорожкам.