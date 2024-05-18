Электросамокат стал причиной пожара на балконе дома в Вологде

В Вологде неисправность аккумуляторной батареи от электросамоката стала причиной пожара. Об этом сообщили в МЧС России.

В Вологде электросамокат стал причиной пожара на балконе второго этажа. Обложка © Telegram / МЧС России

Накануне в половине девятого утра в одном из многоквартирных домов на Старом шоссе случился пожар. Очевидцы сообщили спасателям, что с балкона на втором этаже пятиэтажного дома валят клубы тёмного дыма. Известно, что в квартире в этот момент никого не было. Из подъезда на улицу самостоятельно вышли пять жильцов.

"Квартира была сильно задымлена, очаг пожара находился на самом балконе. Огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание на площади 10 кв. метров. По словам собственника квартиры, в той части балкона находился детский электросамокат. Специалисты считают, что неисправность его аккумуляторной батареи и стала причиной пожара", — сообщили в телеграм–канале МЧС Вологодской области.