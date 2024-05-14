Заело водительский ремень и отказали тормоза: Житель Москвы чуть не сгорел в китайском кроссовере

Кроссовер китайской марки GAC воспламенился прямо у заправки на трассе М12. У машины вспыхнула передняя левая дверь, заело водительский ремень и отказали тормоза. На данный момент водитель авто госпитализирован с серьёзными ожогами, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Момент возгорания автомолиля. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Водитель вместе с женой ехал от родственников из Оренбурга в Москву. По пути они решили заехать на заправку, и на повороте из-под капота повалил дым, в этот же момент загорелась водительская дверь. Сначала не сработали тормоза, потом заклинило ремень безопасности. Мужчина долго выбирался из автомобиля, за это время у него обгорели руки и ноги, волосы на голове и оплавилась одежда. Жена пострадавшего успела выскочить из авто, не получив травм.

Китайский кроссовер пытался заживо сжечь хозяина. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Ликвидировать возгорание помогали сотрудники заправки. Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно, но у кроссовера полностью выгорели двигатель и дно. Сам мужчина сообщил, что перед поездкой автомобиль прошёл полное ТО и был исправен. Пострадавший уже обратился к дилеру и напрямую к производителю, планируется экспертиза, а сам он находится в больнице и проведёт там ещё около недели. Известно, что кроссовер был куплен в декабре 2023 года. При этом задние двери машины при возгорании заклинило.

Китайский кроссовер пытался заживо сжечь хозяина. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА