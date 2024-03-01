Чемпионка по бодибилдингу чуть не сгорела заживо в своей машине в Москве
SHOT: Экс-чемпионка РФ по бодибилдингу Богрунова загорелась в своём авто в Москве
Ольга Богрунова. Обложка © VK / Ольга Богрунова
В Москве бывшая чемпионка РФ и глава Федерации бодибилдинга Рязанской области Ольга Богрунова загорелась в своей машине, неудачно прикурив сигарету. SHOT пишет, что она госпитализирована с серьёзными ожогами.
По сведениям телеграм-канала, несчастный случай произошёл, когда 41-летняя спортсменка ехала в своём автомобиле по столичному району Строгино и решила выкурить сигарету. Порыв ветра перебросил пламя ей на волосы. У пострадавшей обожжено лицо, шея и руки, сейчас она находится в НИИ Склифосовского.
Богрунова — мастер спорта по бодибилдингу и жиму штанги лёжа, на её счету победы и призовые места в многочисленных российских и европейских состязаниях в разных категориях. В настоящее время она ведёт активную тренерскую деятельность и занимается популяризацией бодибилдинга в РФ.
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