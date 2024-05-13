Доставляли массу проблем: Автоэксперты объяснили, чем плохи китайские авто старше 2015 года

Не стоит покупать китайские автомобили с пробегом, если они старше десяти, а тем более 15 лет. Редкие модели, которые продавались в России малым тиражом, тоже не лучший выбор, подсказали "Газете.ru" автоэксперты.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, приобретая такие авто, нужно быть готовым, что с покупкой запчастей для них возникнут проблемы.

"Попробуйте найти, например, Chery Amulet — совершенно неудачный автомобиль, который по потребительским свойствам напоминал "Жигули" и доставлял массу проблем своим владельцам. В Китае я видел такой автомобиль в такси, подушка заднего дивана у него была направлена вниз — так, что пассажир с неё сползал", — обратил внимание Хайцеэр.

Такие автомобили хоть и привлекают низкими ценами, но совершенно небезопасны, так как не могут выдержать даже лёгкого столкновения, добавил специалист.

В свою очередь, автоэксперт Пётр Баканов рассказал, что китайские автомобили, выпускавшиеся до 2015 года, находились на низком уровне по качеству сборки и уровню проработки.

"В первую очередь это продукция марки Lifan — хетчбэки Smily, кроссоверы X60, седаны Solano. Этой марки уже не существует, есть большой вопрос с поиском запчастей, и, что самое главное, ни по одному из критериев эти машины не блистали. Ни по коррозионной стойкости, ни по агрегатной части, ни по электрике и электронике", — перечислил Баканов.

И это не говоря о том, что автомобили Lifan сложно перепродать. Эксперт включил в ту же категорию машины Chery до 2010-х годов выпуска, в том числе Chery Amulet и QQ, которые подвержены коррозиям. Те же проблемы у Chery Bonus, у которых к тому же слабая подвеска. Geely Emgrand лучше тоже не покупать, предупредил эксперт.