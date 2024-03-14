Замерзающие дворники и слабая батарея: Владельцы и дилеры назвали зимние проблемы китайских авто в России

Доля китайских автомобилей на российском рынке с июня 2023 года превышает 50% от общего числа новых автомобилей, причём более 70% опрошенных оценивают свой опыт владения китайским автомобилем как позитивный. Life.ru ознакомился с результатами опроса 2659 владельцев китайских авто во всех регионах России и представителей топ-10 российских дилерских сетей по продажам машин из Поднебесной.

По данным сервиса "Авто.ру", проводившего опрос об особенностях зимней эксплуатации китайских транспортных средств, чаще всего владельцы жаловались на разрядку аккумулятора (36%) и проблемы с запуском двигателя из-за низких температур (33%). Ещё четверть (24%) рассказали о поломках элементов механизма очистки стёкол: щёток, трапеций, омывателей. Также собственники отметили дефекты лакокрасочного покрытия или качества сборки кузовных панелей (16%), сбои в работе тормозов (14%) и проблемы с работой коробки передач (13,7%).

По словам дилеров, владельцы китайских иномарок чаще всего обращаются к ним с проблемами с сенсорными дисплеями (43%), не запускающимся из-за низких температур двигателем (30%) и быстрой разрядкой аккумулятора (26%). Кроме того, респонденты указали на случаи отказа системы ABS (22%), проблемы с борткомпьютером (22%), неполадки с кузовом и трансмиссией (17%), ухудшение управляемости (13%) и выход из строя топливного насоса (9%).

Вместе с тем и дилеры, и автовладельцы отметили относительно невысокую стоимость ремонтных работ китайских машин. Так, почти половина дилеров (48%) ответили, что средний чек ремонтных работ у владельцев китайских иномарок составляет менее 20 тысяч рублей. 35% респондентов определили средний чек в 20–50 тысяч рублей, а 13% — в 50–80 тысяч. Водители рассказали о более значительных тратах: 41% опрошенных тратят на ремонт авто от 20 до 50 тысяч рублей, 27% — до 20 тысяч, а четверть (23%) — 50–80 тысяч рублей.

Почти треть всех опрошенных (29%) считают, что владельцы китайских авто не старше четырёх лет сталкиваются с неисправностями в такой же степени, как и обладатели других иномарок. Пятая часть (20%) считает, что незначительно чаще, а 7% полагают, что эти авто ломаются заметно чаще машин из других стран. При этом больше трети респондентов (39%) довольны эксплуатацией китайских автомобилей в зимний период и отметили свой опыт на четыре из пяти баллов. 31% оценили эксплуатацию китайских авто зимой на пять, а 23% — на три балла. Лишь около 6% считают опыт этого года неудовлетворительным (один-два балла).

Среди самых востребованных зимних опций — электроподогрев рулевого колеса (39%), автономный отопитель (32%), высокий дорожный просвет (29%) и аккумулятор увеличенной ёмкости (28%). Одной четверти пользователей зимой не хватает электроподогрева зеркал заднего вида и лобового стекла (23%) и электроподогрева сидений (21%). Эти функции часто встречаются на китайских автомобилях.

Что касается желаемых улучшений — почти половина (45%) опрошенных дилеров указали, что в машинах китайского производства следовало бы доработать дворники, так как они часто замерзают в условиях нашего климатического пояса. Залипающие ручки дверей отметили 36% респондентов. Третье место разделяют отсутствие обдува ног в некоторых моделях, долгий прогрев двигателя и сбои бесключевого доступа (по 27%). Чуть менее одной пятой (18%) опрошенных выбрали внутреннюю обшивку салона, проблемы с открытием багажника, аудиосистемой и неполадки с камерами обзора. Меньше всего (9%) респондентов беспокоят залитые на заводах масла, которые впоследствии могут загустеть на морозе, и работа электроники в автомобиле.