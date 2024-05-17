В МВД поддержали предложение ограничить скорость самокатов в пешеходных зонах

Максимальную скорость передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в местах преимущественного движения пешеходов могут ограничить до 8 км/ч. Инициативу депутата Госдумы Сергея Колунова поддержали в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, пишет RT.

Там напомнили, что Правительство РФ до 2025 года утвердило дорожную карту по урегулированию развития СИМ, к которым также относятся электросамокаты, а также обеспечения безопасности дорожного движения во время их использования.

"На основании изложенного полагаем, что предлагаемая инициатива может быть учтена при выполнении вышеуказанного мероприятия", — пояснили в ведомстве.