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17 мая, 20:48

В МВД поддержали предложение ограничить скорость самокатов в пешеходных зонах

Максимальную скорость передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в местах преимущественного движения пешеходов могут ограничить до 8 км/ч. Инициативу депутата Госдумы Сергея Колунова поддержали в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, пишет RT.

Там напомнили, что Правительство РФ до 2025 года утвердило дорожную карту по урегулированию развития СИМ, к которым также относятся электросамокаты, а также обеспечения безопасности дорожного движения во время их использования.

"На основании изложенного полагаем, что предлагаемая инициатива может быть учтена при выполнении вышеуказанного мероприятия", — пояснили в ведомстве.

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Ранее доктор юридических наук объяснил, что необходимо исключить возможность использовать СИМ лицам, не достигшим совершеннолетия. Это нужно потому, что доступность самокатов приносит вред жизни и здоровью подростков.

Обложка ©

Unsplash / Marat Mazitov

Анатолий Симоненко
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