"Волгоградский Кулибин" устроил гонки на кресло-самокате и получил штраф
В Волгограде мужчину оштрафовали за езду на электросамокате с креслом
Жителю Волгограда выписывают штраф за езду на электросамокате с креслом. Обложка © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области
Жителя Волгограда оштрафовали за то, что он прикрепил кресло к электросамокату и прокатился на нём по центру города. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, мужчина нарушил правила дорожного движения. Его привлекли к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ.
Житель Волгограда прокатился на кресле, приделанном к электросамокату. Видео © VK / ИА "Высота 102" / Волгоград.Новости
"22-летний волгоградец передвигался по проспекту Ленина на средстве индивидуальной мобильности, установив на него мягкую мебель", — уточняет пресс-служба ведомства.
Изобретателю придётся раскошелиться на 800 рублей.
Ранее в столице девушка на электросамокате сбила 13-летнюю девочку и сбежала с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали. К счастью, оказалось, что с ней всё в порядке.