"Волгоградский Кулибин" устроил гонки на кресло-самокате и получил штраф

Жителя Волгограда оштрафовали за то, что он прикрепил кресло к электросамокату и прокатился на нём по центру города. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, мужчина нарушил правила дорожного движения. Его привлекли к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ.