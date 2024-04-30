В Москве девушка на электросамокате сбила ребёнка и проехала мимо

В Москве девушка на электросамокате врезалась в 13-летнюю девочку. Сбив ребёнка, она почему-то решила не останавливаться и продолжила свой путь. Об инциденте пишет пресс-служба Прокуратуры Москвы.

Девушка на электросамокате сбила 13-летнюю девочку. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"На улице Фестивальной девушка 2002 г.р., управляя электросамокатом, допустила наезд на пешехода — 13-летнюю девочку, которая шла по тротуару в попутном направлении, после чего уехала", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Пострадавшую несовершеннолетнюю доставили в больницу, сейчас с ней всё в порядке. Прокуратура Северного административного округа выясняет все детали произошедшего.