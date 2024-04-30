В Москве девушка на электросамокате сбила ребёнка и проехала мимо
В Москве девушка на электросамокате врезалась в 13-летнюю девочку. Сбив ребёнка, она почему-то решила не останавливаться и продолжила свой путь. Об инциденте пишет пресс-служба Прокуратуры Москвы.
Девушка на электросамокате сбила 13-летнюю девочку. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"На улице Фестивальной девушка 2002 г.р., управляя электросамокатом, допустила наезд на пешехода — 13-летнюю девочку, которая шла по тротуару в попутном направлении, после чего уехала", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Пострадавшую несовершеннолетнюю доставили в больницу, сейчас с ней всё в порядке. Прокуратура Северного административного округа выясняет все детали произошедшего.
Ранее "Союз пешеходов" призвал ввести экзамен на права для электросамокатчиков. По словам председателя общественного движения, любители поездок на этом виде транспорта не должны покидать место ДТП, пока не приедет скорая и не поможет пострадавшим.
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