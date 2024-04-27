В "Союзе пешеходов" предложили ввести экзамен на права для электросамокатчиков

Опасность для горожан от использования электросамокатов возникла ещё в 2016 году, а уже к 2019 году появилась статистика, включавшая в себя смерти от этого вида транспорта. Поэтому их владельцы должны научиться управлять электросамокатом ввиду его повышенной опасности. Так считает председатель межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов.

"Они должны сначала научиться, выезжать на дороги, имея только права соответствующие. Они так же, как и водители мопедов и автомобилисты, не имеют права покинуть место ДТП, пока не приедет скорая и не окажет помощь", — подчеркнул активист в беседе с телеканалом "Звезда".

Он также добавил, что люди не имеют права ездить пьяными на транспорте, который представляет повышенную опасность. В городах пока не так много дорог и тротуаров, которые можно перестроить для самокатчиков, и на это нужно время. Кроме того, производители электросамокатов должны добавить режим ограничения скорости, поскольку при совместном движении с пешеходами нужно ездить не быстрее 8 км/ч.