Юрист объяснил, как привлечь самокатчика к ответственности при наезде на пешехода
Юрист Славнов: Самокатчика после ДТП с пешеходом можно привлечь к ответственности
Если в человека врезался самокатчик, последнего можно привлечь к ответственности за причинение вреда здоровью и имуществу. Об этом РИА "ФедералПресс" сообщил автоюрист Дмитрий Славнов.
"При возникновении происшествия с участием электросамокатчика необходимо зафиксировать его личность. Если человек не соглашается дать свои паспортные данные, то можно связаться с представителями кикшеринга. У них можно узнать, кто в это время использовал определённый самокат", — рассказал Славнов.
При этом, подчеркнул он, законы ещё требуют доработки. Кроме того, каждый, кто берёт самокат, должен понимать последствия своих необдуманных действий. Эксперт выразил мнение, что людей перед использованием электросамоката нужно обязать получить водительское удостоверение.
Ранее россиянам напомнили о правилах езды на подобных видах транспорта. К примеру, электросамокат и моноколесо весом до 35 килограммов могут ездить по тротуару. Если тяжелее, то только по проезжей части с правой стороны и не быстрее 25 километров в час. На данный момент существует вероятность введения дополнительных инициатив, касающихся данных средств передвижения, однако запрещать их точно не станут.
Агентство "Москва" / Мобильный репортёр