Юрист объяснил, как привлечь самокатчика к ответственности при наезде на пешехода

Если в человека врезался самокатчик, последнего можно привлечь к ответственности за причинение вреда здоровью и имуществу. Об этом РИА "ФедералПресс" сообщил автоюрист Дмитрий Славнов.

"При возникновении происшествия с участием электросамокатчика необходимо зафиксировать его личность. Если человек не соглашается дать свои паспортные данные, то можно связаться с представителями кикшеринга. У них можно узнать, кто в это время использовал определённый самокат", — рассказал Славнов.

При этом, подчеркнул он, законы ещё требуют доработки. Кроме того, каждый, кто берёт самокат, должен понимать последствия своих необдуманных действий. Эксперт выразил мнение, что людей перед использованием электросамоката нужно обязать получить водительское удостоверение.