В Госдуме поддерживают идею ужесточения ПДД для электросамокатов
Депутат Бессараб высказалась за ужесточение ПДД для водителей электросамокатов
Депутат ГД Бессараб высказалась за ужесточение ПДД для водителей электросамокатов. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Московская городская дума обратилась к Госдуме с просьбой ужесточить ответственность для водителей электросамокатов. В феврале были внесены поправки, которые усиливают наказание за такие нарушения, как пьяное вождение, разговоры по мобильному телефону и прочее. Парламентарии надеются, что они будут рассмотрены в весеннюю сессию.
Депутат ГД, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Викторовна Бессараб отметила, что поддерживает коллег в данном вопросе. По её словам, владельцы электросамокатов могут выдавать себя как за пешеходов, так и за водителей ТС, пользуясь лазейками в правилах дорожного движения. Особенно возмутительно, когда они едут в автомобильном потоке без шлема и средств защиты на скорости около 50–60 км/ч.
"Мы понимаем, что это может быть опасно как для него самого, так и для других участников дорожного движения. Поэтому я категорически против нарушения ПДД и за ужесточение требований к таким пользователям. Пусть они пользуются электросамокатами, но только соблюдая правила и не создавая проблем другим", — отметила парламентарий в беседе с RuNews24.
Помимо этого, многие считают, что хорошо бы совсем запретить этот вид транспорта, однако Бессараб отметила, что запрет — это не лучший способ. И добавила, что самокаты могут быть очень удобными и мобильными, если выделить дополнительные дорожки в парковых зонах, чтобы люди наслаждались видами и катались, не создавая проблем.
"Запрет — это не самый лучший путь, ведь невозможно запретить прогресс. Сегодня электросамокаты удобны, а завтра мы можем перейти к новым технологиям, которые будут ещё более доступными и интересными", — резюмировала депутат.
Ранее россиянам напомнили о правилах езды на подобных видах транспорта. К примеру, электросамокат и моноколесо весом до 35 килограммов могут ездить по тротуару. Если тяжелее, то только по проезжей части с правой стороны и не быстрее 25 километров в час. На данный момент существует вероятность введения дополнительных инициатив, касающихся данных средств передвижения, однако запрещать их точно не станут.