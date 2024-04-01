В Госдуме поддерживают идею ужесточения ПДД для электросамокатов

Московская городская дума обратилась к Госдуме с просьбой ужесточить ответственность для водителей электросамокатов. В феврале были внесены поправки, которые усиливают наказание за такие нарушения, как пьяное вождение, разговоры по мобильному телефону и прочее. Парламентарии надеются, что они будут рассмотрены в весеннюю сессию.

Депутат ГД, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Викторовна Бессараб отметила, что поддерживает коллег в данном вопросе. По её словам, владельцы электросамокатов могут выдавать себя как за пешеходов, так и за водителей ТС, пользуясь лазейками в правилах дорожного движения. Особенно возмутительно, когда они едут в автомобильном потоке без шлема и средств защиты на скорости около 50–60 км/ч.

"Мы понимаем, что это может быть опасно как для него самого, так и для других участников дорожного движения. Поэтому я категорически против нарушения ПДД и за ужесточение требований к таким пользователям. Пусть они пользуются электросамокатами, но только соблюдая правила и не создавая проблем другим", — отметила парламентарий в беседе с RuNews24.

Помимо этого, многие считают, что хорошо бы совсем запретить этот вид транспорта, однако Бессараб отметила, что запрет — это не лучший способ. И добавила, что самокаты могут быть очень удобными и мобильными, если выделить дополнительные дорожки в парковых зонах, чтобы люди наслаждались видами и катались, не создавая проблем.

"Запрет — это не самый лучший путь, ведь невозможно запретить прогресс. Сегодня электросамокаты удобны, а завтра мы можем перейти к новым технологиям, которые будут ещё более доступными и интересными", — резюмировала депутат.