Самокатчики в Москве уже собрали 15 тысяч штрафов Дептранс Москвы: Пользователи самокатов получили 15 тыс. штрафов с начала сезона 28 апреля, 14:45 Самокатчики получили 15 тысяч штрафов с начала года. Обложка © АГН "Москва" / Пелагия Тихонова

В Москве пользователи самокатов нарушили правила дорожного движения 15 тысяч раз с начала сезона. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Департамента транспорта. Чаще всего самокатчики неправильно паркуются, проезжают на скорости по пешеходному переходу и ездят вдвоём.

"15 тысяч штрафов получили пользователи аренды электросамокатов от операторов за месяц со старта сезона. Ещё 7 тысяч аккаунтов были заблокированы. Штраф приходит за нарушение правил безопасного вождения и сервиса. Блокировка — за аренду несовершеннолетними, системные и грубые нарушения ПДД", — отметили в ведомстве.

Ранее председатель межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов предложил ввести экзамен для электросамокатчиков. Также он предложил ограничить скорость этого вида транспорта из-за огромного числа столкновений с пешеходами.

Авторы Татьяна Миссуми