В России призвали запретить электросамокатам ездить по тротуарам
В Петербурге призвали запретить по всей РФ движение электросамокатов по тротуару
В ГИБДД Санкт-Петербурга призвали запретить по всей России движение электросамокатов по тротуару для обеспечения безопасности пешеходов. На сегодняшний день в городе из-за травмирования людей возбуждено уже четыре уголовных дела.
В Петербурге призвали запретить по всей РФ движение электросамокатов по тротуару. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
"Позиция Главного управления — исключить категорию передвижения самокатов по тротуарам, то есть прорабатываем вопрос с администрацией города, все предложения будем рассматривать и выходить на федеральный уровень", — приводит телеканал "Санкт-Петербург" слова замначальника регионального управления ГИБДД Игоря Никишина.
О важности этой меры говорил и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Также он призвал ужесточить требования к кикшеринговым компаниям. Их могут обязать отчислять налоги в казну Северной столицы и оплачивать парковку электросамокатов.
Ранее Life.ru писал, что в Санкт-Петербурге полицейский на электросамокате сбил восьмилетнего мальчика. Ребёнок получил открытый перелом челюсти. Помимо того, у него сильнейшая гематома на ноге.
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