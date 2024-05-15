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15 мая, 17:25

В России призвали запретить электросамокатам ездить по тротуарам

В Петербурге призвали запретить по всей РФ движение электросамокатов по тротуару

В ГИБДД Санкт-Петербурга призвали запретить по всей России движение электросамокатов по тротуару для обеспечения безопасности пешеходов. На сегодняшний день в городе из-за травмирования людей возбуждено уже четыре уголовных дела.

В Петербурге призвали запретить по всей РФ движение электросамокатов по тротуару. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Позиция Главного управления — исключить категорию передвижения самокатов по тротуарам, то есть прорабатываем вопрос с администрацией города, все предложения будем рассматривать и выходить на федеральный уровень", — приводит телеканал "Санкт-Петербург" слова замначальника регионального управления ГИБДД Игоря Никишина.

О важности этой меры говорил и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Также он призвал ужесточить требования к кикшеринговым компаниям. Их могут обязать отчислять налоги в казну Северной столицы и оплачивать парковку электросамокатов.

В Москве девушка на электросамокате сбила ребёнка и проехала мимо
В Москве девушка на электросамокате сбила ребёнка и проехала мимо

Ранее Life.ru писал, что в Санкт-Петербурге полицейский на электросамокате сбил восьмилетнего мальчика. Ребёнок получил открытый перелом челюсти. Помимо того, у него сильнейшая гематома на ноге.

Обложка ©

Unsplash / Varla Scooter

Никита Осипов
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