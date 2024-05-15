В России призвали запретить электросамокатам ездить по тротуарам

В ГИБДД Санкт-Петербурга призвали запретить по всей России движение электросамокатов по тротуару для обеспечения безопасности пешеходов. На сегодняшний день в городе из-за травмирования людей возбуждено уже четыре уголовных дела.

В Петербурге призвали запретить по всей РФ движение электросамокатов по тротуару. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Позиция Главного управления — исключить категорию передвижения самокатов по тротуарам, то есть прорабатываем вопрос с администрацией города, все предложения будем рассматривать и выходить на федеральный уровень", — приводит телеканал "Санкт-Петербург" слова замначальника регионального управления ГИБДД Игоря Никишина.