В Красноярском крае 17-летний подросток погиб, попав под колёса погрузчика

Во время работы на деревообрабатывающем предприятии в Канске Красноярского края 17-летний парень по случайности попал под колёса погрузчика. От полученных травм юноша скончался, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

По данным следствия, поздно вечером в четверг, 2 мая, 17-летний юноша и 41-летний мужчина – разнорабочие передвигались на автопогрузчике по территории деревообрабатывающего предприятия. За рулём был мужчина, а подросток находился на вилочном захвате погрузчика.

"В какой-то момент во время движения техники подросток, не удержавшись на вилочном захвате, упал, попав под колёса автопогрузчика. С многочисленными травмами юношу доставили в больницу, где, несмотря на оказываемую медицинскую помощь, он скончался утром 3 мая 2024 года", — говорится в сообщении.

На данный момент ведётся следствие для установления всех обстоятельств гибели молодого человека. По факту трагедии возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Канска, управлявшего автопогрузчиком. Мужчина подозревается в причинении смерти по неосторожности. Свою проверку организовала и местная прокуратура.