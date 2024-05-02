Два человека стали жертвами ДТП с маршруткой на Ставрополье

Два человека стали жертвами ДТП на трассе в Ставропольском крае. Как сообщили в краевом управлении Госавтоинспекции, пассажирская маршрутка съехала в кювет и перевернулась.

Всё произошло вечером 2 мая на 6-м км автодороги Дмитриевское – Городовиковск. Водитель маршрутки потерял управление, после чего выехал с дороги в кювет. Там транспортное средство столкнулось с деревом и перевернулось.

"В ДТП в Красногвардейском округе погиб 51-летний водитель, житель Ставрополя, и 24-летняя жительница Ростовской области. <…> По словам очевидцев, водителю в пути движения стало плохо, он потерял сознание, что привело к ДТП", — уточнили в Госавтоинспекции.

Ещё трёх пассажиров доставили в больницу для осмотра, столько же покинули место ДТП самостоятельно. Известно, что водитель транспортного средства имел при себе все необходимые документы для осуществления пассажироперевозок, а перед поездкой прошёл необходимый медицинский осмотр. За последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался.