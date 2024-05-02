Два человека стали жертвами ДТП с маршруткой на Ставрополье
Госавтоинспекция: Два человека погибли в ДТП с маршруткой в Ставропольском крае
Фото с места ДТП с маршруткой в Ставропольском крае, где в результате аварии погибли два человека. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Ставрополья
Два человека стали жертвами ДТП на трассе в Ставропольском крае. Как сообщили в краевом управлении Госавтоинспекции, пассажирская маршрутка съехала в кювет и перевернулась.
Всё произошло вечером 2 мая на 6-м км автодороги Дмитриевское – Городовиковск. Водитель маршрутки потерял управление, после чего выехал с дороги в кювет. Там транспортное средство столкнулось с деревом и перевернулось.
"В ДТП в Красногвардейском округе погиб 51-летний водитель, житель Ставрополя, и 24-летняя жительница Ростовской области. <…> По словам очевидцев, водителю в пути движения стало плохо, он потерял сознание, что привело к ДТП", — уточнили в Госавтоинспекции.
Ещё трёх пассажиров доставили в больницу для осмотра, столько же покинули место ДТП самостоятельно. Известно, что водитель транспортного средства имел при себе все необходимые документы для осуществления пассажироперевозок, а перед поездкой прошёл необходимый медицинский осмотр. За последние два года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался.
Ранее Life.ru писал о жуткой аварии, которая произошла на трассе А107 в Троицком административном округе Москвы. ВАЗ-2110 и Mercedes столкнулись лоб в лоб. Погибли два человека из ВАЗ-2110, двое детей 2015-го и 2018 года рождения получили серьёзные травмы, один из них был госпитализирован в коме.