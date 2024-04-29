Два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух авто в Москве

Жуткая авария с двумя легковыми машинами произошла на трассе А-107 в Троицком административном округе Москвы, в результате которой два человека погибли. Об этом сообщил источник 360.ru.

Попавший в ДТП BАЗ-2110. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

По его словам, столкновение автомобилей ВАЗ-2110 и Mercedes произошло лоб в лоб. Три человека получили травмы, среди них двое детей, один из которых находится в коме. На место происшествия прибыли скорая помощь и полиция, а также ожидается прибытие вертолёта из Московского авиационного центра.

"Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств ДТП в поселении Михайлово-Ярцевское", — отметили в прокуратуре Москвы.

Из-за аварии три полосы Московского малого кольца перекрыты. Сейчас там реверсивное движение.