Два человека погибли и трое пострадали при столкновении двух авто в Москве
Попавший в ДТП Mercedes. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Жуткая авария с двумя легковыми машинами произошла на трассе А-107 в Троицком административном округе Москвы, в результате которой два человека погибли. Об этом сообщил источник 360.ru.
Попавший в ДТП BАЗ-2110. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
По его словам, столкновение автомобилей ВАЗ-2110 и Mercedes произошло лоб в лоб. Три человека получили травмы, среди них двое детей, один из которых находится в коме. На место происшествия прибыли скорая помощь и полиция, а также ожидается прибытие вертолёта из Московского авиационного центра.
"Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств ДТП в поселении Михайлово-Ярцевское", — отметили в прокуратуре Москвы.
Из-за аварии три полосы Московского малого кольца перекрыты. Сейчас там реверсивное движение.
Ранее в Курганинском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием автомобилей "Фольксваген-Тигуан" и "Тойота-Хайс", пять человек погибли. Это случилось на автодороге Армавир – Курганинск. Водитель "фольксвагена" выехал на встречную полосу и допустил столкновение с микроавтобусом.