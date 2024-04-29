Пять человек погибли в жёстком столкновении двух машин на трассе в Кубани

В Курганинском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием автомобилей "Фольксваген-Тигуан" и "Тойота-Хайс", есть погибшие. Об этом сообщил местный главк МВД РФ.

Это случилось на автодороге Армавир – Курганинск. Водитель "фольксвагена" выехал на встречную полосу и допустил столкновение с микроавтобусом.

"В результате ДТП погибли водитель и пассажир "фольксвагена", а также водитель и два пассажира "тойоты", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Один из участников ДТП с пятью погибшими. Фото © Telegram / 23 МВД