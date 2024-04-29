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29 апреля, 00:08

Пять человек погибли в жёстком столкновении двух машин на трассе в Кубани

Пять человек погибли в результате ДТП в Курганинском районе Краснодарского края

Один из участников ДТП с пятью погибшими. Обложка © Telegram / 23 МВД

Один из участников ДТП с пятью погибшими. Обложка © Telegram / 23 МВД

В Курганинском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием автомобилей "Фольксваген-Тигуан" и "Тойота-Хайс", есть погибшие. Об этом сообщил местный главк МВД РФ.

Это случилось на автодороге Армавир – Курганинск. Водитель "фольксвагена" выехал на встречную полосу и допустил столкновение с микроавтобусом.

"В результате ДТП погибли водитель и пассажир "фольксвагена", а также водитель и два пассажира "тойоты", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Один из участников ДТП с пятью погибшими. Фото © Telegram / 23 МВД

Один из участников ДТП с пятью погибшими. Фото © Telegram / 23 МВД

7 человек пострадали при столкновении автобуса и "нивы" в Новосибирской области
7 человек пострадали при столкновении автобуса и "нивы" в Новосибирской области

А ранее при столкновении Renault Logan и грузовика Howo под Самарой погибло четыре человека. По имеющимся данным, водитель легковушки, выезжая на федеральную трассу, не пропустил грузовой автомобиль. Последний опрокинулся, накрыв собой "рено".

Лариса Сафронова
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