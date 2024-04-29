Пять человек погибли в жёстком столкновении двух машин на трассе в Кубани
Пять человек погибли в результате ДТП в Курганинском районе Краснодарского края
Один из участников ДТП с пятью погибшими. Обложка © Telegram / 23 МВД
В Курганинском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием автомобилей "Фольксваген-Тигуан" и "Тойота-Хайс", есть погибшие. Об этом сообщил местный главк МВД РФ.
Это случилось на автодороге Армавир – Курганинск. Водитель "фольксвагена" выехал на встречную полосу и допустил столкновение с микроавтобусом.
"В результате ДТП погибли водитель и пассажир "фольксвагена", а также водитель и два пассажира "тойоты", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Один из участников ДТП с пятью погибшими. Фото © Telegram / 23 МВД
А ранее при столкновении Renault Logan и грузовика Howo под Самарой погибло четыре человека. По имеющимся данным, водитель легковушки, выезжая на федеральную трассу, не пропустил грузовой автомобиль. Последний опрокинулся, накрыв собой "рено".