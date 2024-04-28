7 человек пострадали при столкновении автобуса и "нивы" в Новосибирской области

В Новосибирской области на 60-м километре трассы Р255 "Сибирь" произошло ДТП с легковым автомобилем Chevrolet Niva и пассажирским автобусом ПАЗ. Нескольким пассажирам автобуса потребовалась медицинская помощь, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кадры с места аварии в Новосибирской области, где столкнулись ПАЗ и "нива-шевроле". Фото © Telegram / Прокуратура Новосибирской области

"Прокуратурой Мошковского района организована проверка по факту ДТП с участием пассажирского автобуса. Установлено, что в 15:55 на 60-м километре трассы Р255 "Сибирь" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием "нивы-шевроле" и пассажирского автобуса ПАЗ маршрута 115", — сказано в публикации.

Кадры с места аварии в Новосибирской области, где столкнулись ПАЗ и "нива-шевроле". Фото © Telegram / Прокуратура Новосибирской области

По данным ведомства, причиной ДТП стало решение водителя "шевроле" проехать на красный сигнал светофора на перекрёстке. В момент столкновения в салоне автобуса находилось около 25 человек. Известно, что семерым из них потребовалась медицинская помощь.