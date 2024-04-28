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28 апреля, 01:39

Блогер Асхаб Тамаев попал в ДТП в центре Москвы

SHOT: Блогер Тамаев попал в ДТП в центре Москвы и заявил, что за рулём был не он

Блогер Асхаб Тамаев попал в ДТП в центре Москвы. Детали инцидента узнал телеграм-канал SHOT.

Блогер Асхаб Тамаев попал в ДТП в центре Москвы. Видео © Telegram / SHOT

Известно, что авария произошла около полуночи недалеко от комплекса "Москва-сити". Блогер, управляя BMW M5, столкнулся с машиной этой же фирмы, после чего один из автомобилей влетел в столб. На иномарках сработали подушки безопасности, благодаря чему никто не пострадал.

Сам блогер после аварии заявил, что за рулём был не он, а некий "парковщик". После этого он вышел на связь с подписчиками на своей странице в соцсети и рассказал, что с ним всё хорошо.

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Ранее актриса Яна Поплавская сообщила о происшествии с её супругом. Радиоведущий Евгений Яковлев получил удар в висок от водителя, который совершал опасные манёвры и сам спровоцировал аварию. Прибывшие на место ДТП правоохранители в ходе личного досмотра обнаружили у нападавшего и его попутчика несколько миллионов рублей наличными. Впрочем, по словам актрисы, объяснить происхождение пачки денег злоумышленники так и не смогли.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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