Блогер Асхаб Тамаев попал в ДТП в центре Москвы. Детали инцидента узнал телеграм-канал SHOT.

Блогер Асхаб Тамаев попал в ДТП в центре Москвы. Видео © Telegram / SHOT

Известно, что авария произошла около полуночи недалеко от комплекса "Москва-сити". Блогер, управляя BMW M5, столкнулся с машиной этой же фирмы, после чего один из автомобилей влетел в столб. На иномарках сработали подушки безопасности, благодаря чему никто не пострадал.

Сам блогер после аварии заявил, что за рулём был не он, а некий "парковщик". После этого он вышел на связь с подписчиками на своей странице в соцсети и рассказал, что с ним всё хорошо.