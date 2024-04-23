Яна Поплавская сообщила об избиении мужа после ДТП в Москве

Мужа российской актрисы Яны Поплавской избили в Москве после мелкого ДТП по пути на работу. Радиоведущий Евгений Яковлев получил удар в висок от водителя, который совершал опасные манёвры и сам спровоцировал аварию. Подробности произошедшего артистка озвучила в Telegram.

"Муж вышел из машины, он даже не успел произнести ни слова, как получил удар в голову — в область виска и уха. Оглушённый от удара [муж] успел дойти и закрыться в машине, нападавший, говорящий с акцентом, продолжал ломиться в машину. Женя вызвал ГИБДД и полицию", — гласит пост.

По словам Поплавской, прибывшие на место ДТП правоохранители в ходе личного досмотра обнаружили у нападавшего и его попутчика несколько миллионов рублей наличными. Впрочем, объяснить происхождение пачки денег злоумышленники так и не смогли. После оформления аварии водителя-нарушителя обязали приехать в отдел полиции, но его и след простыл, сетует актриса.