Яна Поплавская сообщила об избиении мужа после ДТП в Москве
Яна Поплавская с супругом Евгением Яковлевым. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Мужа российской актрисы Яны Поплавской избили в Москве после мелкого ДТП по пути на работу. Радиоведущий Евгений Яковлев получил удар в висок от водителя, который совершал опасные манёвры и сам спровоцировал аварию. Подробности произошедшего артистка озвучила в Telegram.
"Муж вышел из машины, он даже не успел произнести ни слова, как получил удар в голову — в область виска и уха. Оглушённый от удара [муж] успел дойти и закрыться в машине, нападавший, говорящий с акцентом, продолжал ломиться в машину. Женя вызвал ГИБДД и полицию", — гласит пост.
По словам Поплавской, прибывшие на место ДТП правоохранители в ходе личного досмотра обнаружили у нападавшего и его попутчика несколько миллионов рублей наличными. Впрочем, объяснить происхождение пачки денег злоумышленники так и не смогли. После оформления аварии водителя-нарушителя обязали приехать в отдел полиции, но его и след простыл, сетует актриса.
"У мужа после удара болит и кружится голова. На эфир он не попал, коллеги отрабатывают за него. А у меня одна мысль: слава богу, что у нападавшего не было ножа или пистолета", — подытожила Поплавская.
А ранее Life.ru рассказывал об избиении 33-летнего финалиста шоу "Голос" Ладислава Бубнара в Москве. По некоторым данным, силу в отношении певца применил его затаивший злобу знакомый.