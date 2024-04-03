Причиной избиения звезды шоу "Голос" стало его нежелание спонсировать бизнес друга

Причиной избиения финалиста шестого сезона шоу "Голос" Ладислава Бубнара стало его нежелание спонсировать бизнес друга. По данным SHOT, артист некоторое время помогал товарищу с открытием спа-салона, он нашёл и арендовал помещение. Однако недавно певец перестал содействовать товарищу.

По мнению менеджера Бубнара, за это друг просто затаил на него злобу. Нападение произошло в вокальном кабинете, где преподаёт пострадавший: когда ученик ушёл, туда ворвался товарищ Бубнара и ударил исполнителя. Певец поскользнулся от удара и упал на пол, потеряв сознание, но нападавший всё равно продолжил наносить увечья ногами.

На данный момент Бубнар находится дома на амбулаторном лечении, он в тяжёлом состоянии. В ближайшее время певец хочет написать заявление в полицию.