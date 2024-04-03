Причиной избиения звезды шоу "Голос" стало его нежелание спонсировать бизнес друга
Финалиста шестого сезона "Голоса" Бубнара избил друг, затаивший на него злобу
Ладислав Бубнар. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ladislav_bubnar_official
Причиной избиения финалиста шестого сезона шоу "Голос" Ладислава Бубнара стало его нежелание спонсировать бизнес друга. По данным SHOT, артист некоторое время помогал товарищу с открытием спа-салона, он нашёл и арендовал помещение. Однако недавно певец перестал содействовать товарищу.
По мнению менеджера Бубнара, за это друг просто затаил на него злобу. Нападение произошло в вокальном кабинете, где преподаёт пострадавший: когда ученик ушёл, туда ворвался товарищ Бубнара и ударил исполнителя. Певец поскользнулся от удара и упал на пол, потеряв сознание, но нападавший всё равно продолжил наносить увечья ногами.
На данный момент Бубнар находится дома на амбулаторном лечении, он в тяжёлом состоянии. В ближайшее время певец хочет написать заявление в полицию.
Напомним, 33-летнего Ладислава Бубнара избили в Москве. По данным Life.ru, артист вызвал скорую с Веерной улицы, сообщив медикам, что его избил знакомый. У артиста диагностировали ушиб головы и растяжение связок шейного отдела. Проводится проверка.