Курсант может потерять зрение после нападения пьяных школьниц с перцовкой в Бору

В городе Бор Нижегородской области толпа школьниц в нетрезвом виде ввязалась в конфликт с морским курсантом, которому они в глаза распылили жидкость из перцового баллончика. Парню, которому неделю назад сделали операцию на глазах, сожгло роговицу. Об этом сообщает Mash.

Толпа пьяных девушек распылили перцовку в лицо морскому курсанту. Видео © Telegram / Mash

Восьмиклассницы, изрядно напившись, решили поискать приключений и докопались до парня в военной форме. Они обзывали его, а затем напали, ударив по лицу и расцарапав шею. После этого школьницы залили парня перцовым баллоном, попав прямо ему в глаза.

Прохожие помогли курсанту, доведя его до лавочки, где промыли глаза. Сейчас неадекватных школьниц разыскивает полиция, а пострадавший может потерять зрение, если ожоги роговицы окажутся слишком значительными.