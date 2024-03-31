Курсант может потерять зрение после нападения пьяных школьниц с перцовкой в Бору
Mash: В Бору разыскивают школьниц, забрызгавших курсанта перцовкой
В городе Бор Нижегородской области толпа школьниц в нетрезвом виде ввязалась в конфликт с морским курсантом, которому они в глаза распылили жидкость из перцового баллончика. Парню, которому неделю назад сделали операцию на глазах, сожгло роговицу. Об этом сообщает Mash.
Толпа пьяных девушек распылили перцовку в лицо морскому курсанту. Видео © Telegram / Mash
Восьмиклассницы, изрядно напившись, решили поискать приключений и докопались до парня в военной форме. Они обзывали его, а затем напали, ударив по лицу и расцарапав шею. После этого школьницы залили парня перцовым баллоном, попав прямо ему в глаза.
Прохожие помогли курсанту, доведя его до лавочки, где промыли глаза. Сейчас неадекватных школьниц разыскивает полиция, а пострадавший может потерять зрение, если ожоги роговицы окажутся слишком значительными.
Ранее в Новосибирске школьница жестоко избила одноклассницу, когда та спросила у неё время. После осмотра пострадавшей медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб мягких тканей лица и затылочной области, а также дисторсию связочно-мышечного аппарата в шейном отделе позвоночника.
Telegram / Mash