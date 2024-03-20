Пьяная восьмиклассница умерла на вписке у 35-летнего петербуржца
"Mash на Мойке": В Петербурге пьяная школьница умерла в гостях у мужчины
В Санкт-Петербурге выясняют причины смерти восьмиклассницы, которая последние мгновения жизни провела в квартире у малознакомого взрослого мужчины. По данным "Mash на Мойке", 35-летний житель Приморского района объясняет инцидент так: якобы он познакомился с двумя несовершеннолетними через тематическую группу, пригласил их на рандеву и те согласились.
Девушки приехали около 6:00 и, как утверждает мужчина, были "под градусом", а одна из них — уже не в состоянии продолжать выпивать. Тогда девушку попытались уложить спать, однако её начало тошнить. Школьнице помогли, а через некоторое время тело несовершеннолетней нашли без признаков жизни.
Увидев шокирующую картину, вторая школьница сразу сбежала. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть, а полиция задержала хозяина жилища. На данный момент с ним общаются правоохранители.
Ранее в Ульяновске 17-летняя двушка чудом выжила, выпав с высоты 16-го этажа. Школьница приземлилась на деревья, ветки которых смягчили её падение. Пострадавшую госпитализировали со множеством переломов.
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