Кубанские школьники пожаловались на пятиклассницу, которая размахивала ножом в коридоре
Полиция проводит проверку информации о школьнице с ножом в Краснодаре
Школьница, которая пришла с ножом на уроки в Краснодаре. Обложка © Telegram / Kub Mash
Ученица пятого класса пришла с ножом в школу № 17 на Крузенштерна в Краснодаре. На это пожаловались ученики, пишет Kub Mash.
Дети вышли в коридор школы в Краснодаре после информации, что пятиклассница пришла в учебное заведение с ножом. Видео © Telegram / VOKRYG ROSSINSKOGO / Kub Mash
По информации телеграм-канала, школьница размахивала ножом в коридоре учебного заведения, а потом закрылась в кабинке туалета. Ученики рассказали, что девочка была не в себе и постоянно повторяла фразу: "Прости, они тебя пугают". Ребята позвали на помощь педагогов. В результате школьницу отправили в больницу, полиция в настоящее время проводит проверку.
"На основании выявленной в сети Интернет информации о школьнице с ножом в одной из школ города Краснодара полицией инициировано проведение проверки. Достоверность указанных в публикации сведений будет проверена, и будет принято законное решение", — говорится в сообщении.
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