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В Перми школьник ранил сверстника сувенирным ножом

В Перми ученик принёс в школу ножик и ранил одноклассника во время игры

25 января, 10:46
В Перми ученик принёс в школу ножик и ранил одноклассника во время игры. Обложка © Shutterstock

В Перми ученик принёс в школу ножик и ранил одноклассника во время игры. Обложка © Shutterstock

В Перми учащийся кадетской школы пришёл на занятия с сувенирным ножиком, на перемене он случайно ранил одноклассника, который в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу. Об этом сообщил журналистам городской Департамент образования и Минздрав по региону.

"Во время игры мальчик случайно нанёс однокласснику рану. Пострадавшему была оказана первая помощь медицинским работником школы, вызвана бригада скорой помощи, а также проинформированы родители обоих учеников", — уточнили в ведомстве.

В школе была рамка-металлоискатель, но она не среагировала на ножик, так как он был пластиковый. Департамент образования инициировал проверку по факту случившегося. В региональном СК также изучают обстоятельства дела.

Неадекват порезал мальчика и его мать в Забайкалье, а после напал на местную школу
Неадекват порезал мальчика и его мать в Забайкалье, а после напал на местную школу

Ранее сообщалось, что тюменский школьник планировал убить одноклассника из-за ревности к подруге. Он предложил другому ученику поучаствовать в расправе, однако тот рассказал об этом классному руководителю, а она уже передала информацию полицейским.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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