Школьник из Тюмени планировал расправу над одноклассником из-за ревности к подруге
В Тюмени девятиклассник планировал расправу над одноклассником из-за ревности
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Тюменский школьник планировал убить одноклассника из-за ревности к подруге, сообщил Ural Mash. Он предложил другому ученику поучаствовать в расправе, однако тот рассказал об этом классному руководителю, а она уже передала информацию полицейским.
В телефоне школьника нашли заметки о случаях стрельбы в школах, а также переписки с девушкой из параллели, с которой они обсуждали, что сделают с ровесником, оказывавшим знаки внимания подруге девятиклассника. Также подросток хранил чертежи оружия, пневматический пистолет и тетрадь с записями, которые он делал собственной кровью.
В отношении девятиклассника завели два уголовных дела. Сейчас он находится в психоневрологическом диспансере.
А ранее Лайф рассказывал, что подросток ранил ножом воспитательницу в одном из детских лагерей в Петербурге. Ребёнок состоит на учёте в психоневрологическом диспансере и неоднократно сбегал из Центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. После случившегося его доставили в детскую психиатрическую больницу на обследование.