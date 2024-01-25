Школьник из Тюмени планировал расправу над одноклассником из-за ревности к подруге

Тюменский школьник планировал убить одноклассника из-за ревности к подруге, сообщил Ural Mash. Он предложил другому ученику поучаствовать в расправе, однако тот рассказал об этом классному руководителю, а она уже передала информацию полицейским.

В телефоне школьника нашли заметки о случаях стрельбы в школах, а также переписки с девушкой из параллели, с которой они обсуждали, что сделают с ровесником, оказывавшим знаки внимания подруге девятиклассника. Также подросток хранил чертежи оружия, пневматический пистолет и тетрадь с записями, которые он делал собственной кровью.

В отношении девятиклассника завели два уголовных дела. Сейчас он находится в психоневрологическом диспансере.