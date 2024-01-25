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25 января, 09:16

Школьник из Тюмени планировал расправу над одноклассником из-за ревности к подруге

В Тюмени девятиклассник планировал расправу над одноклассником из-за ревности

Обложка © t.me / Ural Mash

Обложка © t.me / Ural Mash

Тюменский школьник планировал убить одноклассника из-за ревности к подруге, сообщил Ural Mash. Он предложил другому ученику поучаствовать в расправе, однако тот рассказал об этом классному руководителю, а она уже передала информацию полицейским.

В телефоне школьника нашли заметки о случаях стрельбы в школах, а также переписки с девушкой из параллели, с которой они обсуждали, что сделают с ровесником, оказывавшим знаки внимания подруге девятиклассника. Также подросток хранил чертежи оружия, пневматический пистолет и тетрадь с записями, которые он делал собственной кровью.

В отношении девятиклассника завели два уголовных дела. Сейчас он находится в психоневрологическом диспансере.

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А ранее Лайф рассказывал, что подросток ранил ножом воспитательницу в одном из детских лагерей в Петербурге. Ребёнок состоит на учёте в психоневрологическом диспансере и неоднократно сбегал из Центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. После случившегося его доставили в детскую психиатрическую больницу на обследование.

Александра Мышляева
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