В Благовещенске тиктокер-неформал решил устроить сходку фанатов, но был избит под крики школьников

В Благовещенске Амурской области избили тиктокера за внешний вид. Как пишет SHOT, жертвой уличных нравов стал 23-летний Даниил Ручников с никнеймом Нюша не грусти, решивший устроить фан-встречу в торговом центре "Острова". С собой он взял товарища в балаклаве.

В Амурской области школьники за внешний вид избили тиктокера на сходке фанатов. Видео © SHOT

Однако на месте, помимо преданных ценителей творчества парня, оказались и хейтеры: первые несколько ударов блогеру нанёс девятиклассник, после чего толпа из шести человек сцепилась с другом тиктокера. Прибывшая на место полиция задержала участников драки, с зачинщиком потасовки провели профилактическую беседу. Избитый блогер и его друг от написания заявления отказались.

Тиктокер Нюша не грусти и его друг в балаклаве, которых избили в Благовещенске. Фото © Telegram / Нюша не грусти